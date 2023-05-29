Іскандером по літніх жінках, дітях та вагітній! Сильний ракетний удар по Харківщині 29 травня

Ніч на 29 травня 2023 року була напруженою для українців, ворог здійснив масовану атаку на Україну.

Але не минуло й півдоби, як розпочалася чергова атака. Російські військові здійснили повторну атаку на Київ. Також під ворожим вогнем опинилися інші регіони.

Росія завдала ударів по Харківщині, ймовірно, ракетою Іскандер, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харківській області 29 травня 2023: що відомо

За словами Синєгубова, ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою Іскандер, по смт Ківшарівка Куп’янського району.

Поранення зазнали три літні жінки віком 73, 85 та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та десятирічна дитина. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.

Також обстріляне с. Глушківка Куп’янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка.

Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ворог атакував Харківщину з Іскандерів. Раніше ми розповідали про ракети Іскандер та її характеристики.

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Фото: скриншот з відео Олега Синєгубова