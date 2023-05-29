Искандером по пожилым женщинам, детям и беременной! Сильный ракетный удар по Харьковской области 29 мая

Ночь на 29 мая 2023 года была напряженной для украинцев, враг совершил массированную атаку на Украину.

Но не прошло и полдня, как началась очередная атака. Российские военные совершили повторную атаку на Киев. Также под вражеским огнем оказались другие регионы.

Россия нанесла удар по Харьковской области, вероятно, ракетой Искандер, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харьковской области 29 мая 2023 года: что известно

По словам Синегубова, враг нанес ракетный удар, предварительно ракетой Искандер, по пгт Ковшаровка Купянского района.

Ранения получили три пожилых женщины в возрасте 73, 85 и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, ребенок 14 лет и десятилетний ребенок. В поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.

Также обстреляно с. Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, враг атаковал Харьковскую область из Искандеров. Ранее мы рассказывали о ракете Искандер и ее характеристиках.

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Фото: скриншот с видео Олега Синегубова