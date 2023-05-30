Россия не оставляет своих попыток нанести разрушительные удары по Киеву. За последние несколько дней выросла плотность атак врага, ведь вчера, 29 мая, он атаковал столицу дважды. В ночь на 30 мая Россия снова атаковала Киев. Воздушная тревога продолжалась около трех часов, взрывы были слышны в разных районах столицы. К сожалению, есть повреждения от падения обломков.

Последствия атаки Киева беспилотниками 30 мая

— Счет не на дни, а на часы. Такова нынешняя плотность воздушных атак Киева россиянами. За последние 24 часа враг совершил уже три нападения. При чем противник постоянно меняет оружие для атаки, после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА.

Эта крайняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, предварительно была осуществлена исключительно боеприпасами Shahed, — сообщили в КГВА.

По словам администрации, атака была массированной, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.

Обновлено 10:20. В Национальной полиции Украины сообщили, что в результате вражеских обстрелов 13 человек получили ранения.

В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан.

Также повреждено 16 объектов — гражданские авто, сооружения и жилые дома.

Взрывы в Дарницком районе

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков в частном доме. Произошло возгорание дома. Подразделения экстренных служб выехали на место происшествия.

Одна из самых тяжелых ночей в столице: последствия взрывов в разных районах Киева 30 мая / 4 Фотографии

Взрывы в Печерском районе

В Печерском районе зафиксировано падение обломков на припаркованный автомобиль. Впоследствии стало известно, что в результате падения обломков произошло возгорание трех автомобилей.

Взрывы в Голосеевском районе

В Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков на многоэтажный дом. В нем выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах. Также в многоэтажке произошло возгорание на последних двух этажах.

Эвакуировано более 20 жителей. Один человек погиб, три травмированы.

Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы касательно людей под возможными завалами.

Взрывы в Подольском районе

Обломки сбитого БПЛА также упали в Подольском районе столицы.

Взрывы в Днепровском районе

Падение обломков также зафиксировано в Днепровском районе столицы в нежилой застройке.

Взрывы в Святошинском районе

В Святошинском районе произошло падение обломков на территорию одного из предприятий. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

На всех местах работают экстренные службы. Данные оперативного сведения о пострадавших и разрушениях обновляются и уточняются.

Работа ПВО в ночь на 30 мая 2023

— По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников оккупантов, — говорят в КМВА.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью на 30 мая 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131.

В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все 29 дронов поражены на подступах к столице и в небе Киева.

Российские военные продолжают наносить удары по мирному населению, травмируя людей и разрушая дома. Ранее мы рассказывали о ракетном ударе по Харьковской области 29 мая. О последствиях страшного обстрела читай по ссылке.

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Все фото: КГВА