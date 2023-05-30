Одна из самых тяжелых ночей в столице: последствия взрывов в разных районах Киева 30 мая

Россия не оставляет своих попыток нанести разрушительные удары по Киеву. За последние несколько дней выросла плотность атак врага, ведь вчера, 29 мая, он атаковал столицу дважды. В ночь на 30 мая Россия снова атаковала Киев. Воздушная тревога продолжалась около трех часов, взрывы были слышны в разных районах столицы. К сожалению, есть повреждения от падения обломков.
— Счет не на дни, а на часы. Такова нынешняя плотность воздушных атак Киева россиянами. За последние 24 часа враг совершил уже три нападения. При чем противник постоянно меняет оружие для атаки, после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА.
Эта крайняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, предварительно была осуществлена исключительно боеприпасами Shahed, — сообщили в КГВА.
По словам администрации, атака была массированной, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.
Обновлено 10:20. В Национальной полиции Украины сообщили, что в результате вражеских обстрелов 13 человек получили ранения.
В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан.
В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан.
Также повреждено 16 объектов — гражданские авто, сооружения и жилые дома.
В Дарницком районе зафиксировано падение обломков в частном доме. Произошло возгорание дома. Подразделения экстренных служб выехали на место происшествия.
В Печерском районе зафиксировано падение обломков на припаркованный автомобиль. Впоследствии стало известно, что в результате падения обломков произошло возгорание трех автомобилей.
В Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков на многоэтажный дом. В нем выбиты окна и вырваны двери в нескольких квартирах. Также в многоэтажке произошло возгорание на последних двух этажах.
Эвакуировано более 20 жителей. Один человек погиб, три травмированы.
Эвакуировано более 20 жителей. Один человек погиб, три травмированы.
Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы касательно людей под возможными завалами.
Обломки сбитого БПЛА также упали в Подольском районе столицы.
Падение обломков также зафиксировано в Днепровском районе столицы в нежилой застройке.
В Святошинском районе произошло падение обломков на территорию одного из предприятий. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
На всех местах работают экстренные службы. Данные оперативного сведения о пострадавших и разрушениях обновляются и уточняются.
— По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников оккупантов, — говорят в КМВА.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью на 30 мая 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131.
В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.
В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все 29 дронов поражены на подступах к столице и в небе Киева.
Российские военные продолжают наносить удары по мирному населению, травмируя людей и разрушая дома. Ранее мы рассказывали о ракетном ударе по Харьковской области 29 мая. О последствиях страшного обстрела читай по ссылке.
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Все фото: КГВА