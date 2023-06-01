Думать, что на Бахмутском направлении затишье — неверно. Неожиданный комментарий Маляр

Украинцы ждут хороших новостей с фронта. Наши военные мужественно защищают родную землю, пока россияне все еще запугивают мирное население Украины.

Что сейчас происходит на карте боевых действий и какая ситуация в Бахмуте? Об этом в студии Єдиних новин Яне Брензей рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также она объяснила, почему Киев до сих пор остается главной целью оккупантов.

Ситуация в Бахмуте сейчас: 1 июня

Безусловно, в последние месяцы всё внимание гражданских и военных было приковано к Бахмуту Донецкой области. Враг также наступал и на других направлениях: Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском.

Сейчас именно на последнем продолжаются активные наступательные действия оккупантов.

В то же время, ни на одном направлении россиянам не удалось продвинуться, ВСУ твердо давали отпор врагу.

Относительно Бахмутского направления, мы остановились на той ситуации, когда большую часть города контролирует враг, но под контролем ВСУ остаются окрестности города в юго-западной части.

Фактически, мы контролируем вход в город. Наступательная активность россиян там остановлена, но они увеличили активность артиллерийских обстрелов — сейчас они равны тем, которые были во время сильнейших боев в Бахмуте, — объясняет Маляр.

Также она добавила, что ныне враг перегруппировывает свои войска, а наши Вооруженные Силы всячески препятствуют этому.

— Сейчас наши войска выполняют другие задачи, говорить о них мы не можем. Так что думать, что на Бахмутском направлении сейчас царит затишье — неверно. На самом деле, обе стороны сейчас готовятся и укрепляются.

Мы заняли высоты, и теперь россияне пытаются заставить нас перейти в оборону.

Сейчас враг заменяет военных из ЧВК Вагнер своими регулярными войсками. Однако оккупантам не удается из последних сделать таких же сильных воинов, какие былы у Вагнера. Теперь мы наблюдаем нарушение военной дисциплины, дезертирство.

Также Анна Маляр добавила, что западные военные аналитики сейчас смотрят на украинскую оборону Бахмута, как на чудо. Ведь падение города они предсказывали осенью прошлого года.

Атаки на Киев

В настоящее время враг сконцентрировал свой террор на Киев. Анна Маляр говорит: это объясняется как военными расчетами, так и символическим значением Киева для всей вымышленной истории Кремля.

— Им физически больно, что Киев никогда не станет частью России. Поэтому эту боль они показывают в атаках на столицу Украины. Ну и, конечно, донимают этим всех нас, — объясняет Анна Маляр.

Также заместитель министра обороны обращает внимание, что российские обстрелы эмоциональны, и проходят в важные для украинцев даты.

Сегодня ночью россияне в очередной раз выпустили свои ракеты по мирным жителям. В Киеве в результате этого погиб ребенок.

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