Отражены 16 вражеских атак, но оккупанты продолжают обстрелы: карта боевых действий в Украине 1 июня в режиме онлайн

Несмотря на все неудачи на карте боевых действий, российские оккупанты до сих пор отказываются признать, их поражение — только вопрос времени.

Так, недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что знает — РФ не планирует вступать в переговоры.

Поэтому и дальше остается только один путь решения всех вопросов — победа Украины на поле боя, которая будет гарантирована только при условии системной поддержки украинских защитников крепким тылом.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия не будет вступать в переговоры, пытаясь выиграть войну.

Это подтверждает оценку ISW о том, что заявления России о готовности к переговорам являются частью текущей информационной операции, направленной на ослабление готовности Запада помочь Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 22 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 16 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается прежней, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области. А также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Тернов и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадовое, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевка и Белая Гора.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Курахово, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения.

От обстрелов пострадали Времовка, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степовое, Каменское Запорожской области. А также Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомыс, Широкая Балка Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Наши защитники уничтожили два вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два состава боеприпасов и две радиоэлектронной станции борьбы.

Но плохо становится оккупантам не только от точных ударов ВСУ, но и от одного упоминания о новых дальнобойных снарядах. Читай о характеристиках снарядов SCALP, которые передали Украине.

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