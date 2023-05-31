Авиация не может вцепиться в землю — почему танки важны на поле боя и какая польза от зарубежной техники

Сейчас украинцы получают много западного оружия и техники. Наши военные получили даже зарубежные танки, которые будут помогать в боях за возвращение наших территорий.

Герой Украины, заместитель командира батальона третьей отдельной танковой железной бригады, майор Сергей Пономаренко рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о роли танков во время украинского контрнаступления.

Пономаренко отметил, что с 2014 года танковые экипажи оккупантов стали лучше подготовлены.

О роли танков в контрнаступлении

По словам Пономаренко, бронетехника уже сделала многое за это время на поле боя. Он говорит, что авиация важна. Почти 90% успехов врага в ходе боевых действий были при поддержке авиации.

Поддержка с воздуха важна для бронетранспортных войск и пехоты, но это не решающее.

Уничтожить врага — это одно, а закрепиться на занятых территориях и удержать их — это совсем другое. Самолеты не смогут вцепиться в землю и удерживать позиции.

Разница между танковыми боями в 2014 и 2022 годах

Пономаренко говорит, что в 2014 году у россиян было гораздо меньше танков, а экипажи были гораздо слабее.

— Сейчас понимаю, что это был детский сад по сравнению с тем, что происходит сейчас. Значительно увеличилось количество танков (у россиян — ред.), они играли в начале полномасштабного вторжения большую роль.

Иногда несли потери или приходилось отступать не потому, что противник был более умелым, а только потому, что не хватало боекомплекта, — делится танкист.

Сергей говорит, что жизнь танка зависит от экипажа, того, как умело командование его применяет.

Польза от танков западных партнеров

У Сергея не было опыта управлять танками от наших партнеров, поэтому не может их сравнивать. Говорит, чтобы оценить технику, нужно попробовать управлять ею. Впрочем, уверен, что передача техники Украине — это хорошо.

— Во-первых, это количество. Танков станет больше, ведь советские запасы заканчиваются. Во-вторых, это боекомплект. Снаряды 125 мм, используемые советской техникой, заканчиваются.

Если у нас будет оружие калибра 120 мм, это откроет нам доступ к новым боеприпасам.

В третьих, россияне полностью не понимают характеристик зарубежной техники. Когда они будут иметь на поле боя иностранную технику, им сначала нужно будет ее исследовать, а потом продумать, как ее поражать. Это даст нам время, — объясняет танкист.

Танкисты делают много важной и тяжелой работы. Ранее мы рассказывали историю танкиста из полка Азов Артура о боях за Мариуполь.

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