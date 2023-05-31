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Авиация не может вцепиться в землю — почему танки важны на поле боя и какая польза от зарубежной техники

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 мая 2023, 16:00
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