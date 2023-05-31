Авіація не може вчепитися в землю — чому танки важливі на полі бою та яка користь від закордонної техніки

Зараз українці отримують багато західної зброї та техніки. Наші військові навіть отримали закордонні танки, які допомагатимуть у боях за повернення наших територій.

Герой України, заступник командира батальйону третьої окремої танкової залізної бригади, майор Сергій Пономаренко розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про роль танків під час українського контрнаступу.

Пономаренко зазначив, що з 2014 року танкові екіпажі окупантів стали краще підготовлені.

Про роль танків у контрнаступі

За словами Пономаренка, бронетехніка вже зробила багато за цей час на полі бою. Він каже, що авіація важлива. Майже 90% успіхів ворога під час бойових дій були за підтримки авіації.

Підтримка з повітря важлива для бронетранспортних війська та піхоти, але це не вирішальне.

Знищити ворога — це одне, а закріпитися на зайнятих територіях і їх утримувати — це зовсім інше. Літаки не зможуть вчепитися в землю і тримати позиції.

Різниця між танковими боями у 2014 та 2022 роках

Пономаренко каже, що у 2014 році у росіян було значно менше танків, а екіпажі були значно слабшими.

— Зараз розумію, що то був дитячий садочок у порівняні з тим, що відбувається зараз. Значно збільшилася кількість танків (у росіян — ред.), вони відігравали на початку повномасштабного вторгнення велику роль.

Іноді зазнавали втрат чи доводилося відступати не через те, що противник був майстернішим, а лише через те, що не вистачало боєкомплекту, — ділиться танкіст.

Сергій каже, що життя танка залежить від екіпажу, того, як вправно командування його застосовує.

Користь від танків західних партнерів

Сергій не мав досвіду керувати танками від наших партнерів, тому не може їх порівняти. Каже, щоб оцінити техніку, треба спробувати нею керувати. Утім, переконаний, що передача техніки Україні — це добре.

— По-перше, це кількість. Танків ставатиме більше, адже радянські запаси закінчуються. По-друге, це боєкомплекти. Снаряди 125 мм, які використовує радянська техніка, закінчуються.

Якщо у нас буде зброя калібру 120 мм, це відкриє нам доступ до нових боєприпасів.

По-третє, росіяни повністю не розуміють характеристик закордонної техніки. Коли вони матимуть на полі бою іноземну техніку, їм спершу треба буде її дослідити, а потім продумати, як її вражати. Це дасть перевагу в часі, — пояснює танкіст.

Танкісти роблять багато важливої та тяжкої роботи. Раніше ми розповідали історію танкіста з полку Азов Артура про бої за Маріуполь.

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