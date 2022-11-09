Ракета Storm Shadow: характеристики снарядов SCALP, которые могут передать Украине

В интернете появляется информация, что совсем скоро Украине поставят крылатые ракеты SCALP. Их также называют Storm Shadow.
Характеристики ракет Storm Shadow (SCALP) читай в нашем материале.
SCALP — это совместная разработка Франции и Англии. Их относят к воздушному базированию, а полетная масса Storm Shadow составляет 1300 кг.
Впервые ракета была использована армией Британии 19 лет назад в Ираке.
Впервые ракета была использована армией Британии 19 лет назад в Ираке.
По информации из открытых источников, ракета SCALP может адаптироваться под Су-24М (Украина).
Storm Shadow принадлежит к относительно новым крылатым ракетам класса воздух – земля. Дальность этой ракеты — до 600 км. Ее прямое назначение — уничтожение стационарных целей, защищающих системы ПВО. При этом ракета почти не заметна для радаров.
Крылатая ракета Скальп летает на относительно малой высоте. Она повторяет ландшафт поверхности земли. Имеет боевую часть до 500 кг, поэтому может оставлять яму глубиной до 30 м.
Она высокоточная, имеет функцию самоустранения в местах, где нет людей, если теряет цель.
Она высокоточная, имеет функцию самоустранения в местах, где нет людей, если теряет цель.
Это позволяет защитить мирное население.
Важно, что информация о том, что ракеты Storm Shadow передадут Украине, еще не подтверждена.
Пока ты ждешь официального комментария на эту тему, мы расскажем тебе, как выжить без света — пригодятся не только фонарики.
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