Україна

Невдалі прориви ДРГ та вкотре провалений наступ окупанта: карта бойових дій в Україні 5 червня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Червня 2023, 09:20
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн

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