Невдалі прориви ДРГ та вкотре провалений наступ окупанта: карта бойових дій в Україні 5 червня в режимі онлайн

Здається, що на чотириста шістдесят сьомій добі повномасштабного вторгнення Росії люди втрачають віру. Але це лише здається. Багато українців щодня перевіряють карту бойових дій, адже, натхненні новинами про контрнаступ, хочуть дізнатися, коли та де він почнеться.
Наші військові героїчно тримають оборону на фронті, а також в різних регіонах України, щоб захистити наше небо від ворожих ракет та БпЛА. Тому ми маємо їх підтримувати до самої перемоги.
Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) інформують, що українські та російські сили стверджували, що досягли обмежених територіальних здобутків на лінії Куп’янськ-Сватове.
Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі Бахмута та Мар’їнки.
Українські сили здійснили локальні наземні атаки та, як повідомляється, досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької та східній — Запорізької областях.
Крім цього, за словами ISW, російські чиновники продовжують використовувати схеми “відпочинку та оздоровлення” для депортації українських дітей з окупованих територій до Росії.
Крім цього, за словами ISW, російські чиновники продовжують використовувати схеми “відпочинку та оздоровлення” для депортації українських дітей з окупованих територій до Росії.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено чотири із шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.
Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.
Наші захисники знищили шість ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.
Російські військові продовжують скоювати воєнні злочини проти мирного населення та демонструвати своє терористичне обличчя. Увечері 3 червня Росія завдала удар по Дніпру. Постраждали щонайменше 22 людини, серед загиблих є дитина. Читай про наслідки страшного обстрілу за посиланням.
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