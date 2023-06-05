Невдалі прориви ДРГ та вкотре провалений наступ окупанта: карта бойових дій в Україні 5 червня в режимі онлайн

Здається, що на чотириста шістдесят сьомій добі повномасштабного вторгнення Росії люди втрачають віру. Але це лише здається. Багато українців щодня перевіряють карту бойових дій, адже, натхненні новинами про контрнаступ, хочуть дізнатися, коли та де він почнеться.

Наші військові героїчно тримають оборону на фронті, а також в різних регіонах України, щоб захистити наше небо від ворожих ракет та БпЛА. Тому ми маємо їх підтримувати до самої перемоги.

Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) інформують, що українські та російські сили стверджували, що досягли обмежених територіальних здобутків на лінії Куп’янськ-Сватове.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі Бахмута та Мар’їнки.

Українські сили здійснили локальні наземні атаки та, як повідомляється, досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької та східній — Запорізької областях.

Крім цього, за словами ISW, російські чиновники продовжують використовувати схеми “відпочинку та оздоровлення” для депортації українських дітей з окупованих територій до Росії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 червня 2023

Генштаб ЗСУ повідомляє, що вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено чотири із шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також завдав ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаційних ударів — в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бруски, Атинське, Басівка, Юнаківка, Садки, Миропілля, Тур’я, Грабовське, Олександрівка, Велика Писарівка, Шевченкове Сумської області, а також Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Васютинське, Торецьк та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське Запорізької області, Берислав та Веселе Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.

Наші захисники знищили шість ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Російські військові продовжують скоювати воєнні злочини проти мирного населення та демонструвати своє терористичне обличчя. Увечері 3 червня Росія завдала удар по Дніпру. Постраждали щонайменше 22 людини, серед загиблих є дитина. Читай про наслідки страшного обстрілу за посиланням.

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