Украина

Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 июня 2023, 09:20
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