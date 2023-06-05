Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн

Кажется, что на четыреста шестьдесят седьмой день полномасштабного вторжения России люди теряют веру. Но так только кажется. Многие украинцы ежедневно проверяют карту боевых действий, ведь, вдохновленные новостями о контрнаступлении, хотят узнать, когда и где оно начнется.

Наши военные героически держат оборону на фронте, а также в разных регионах Украины, чтобы защитить наше небо от вражеских ракет и БпЛА. Поэтому мы должны их поддерживать до самой победы.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) информируют, что украинские и российские силы утверждали, что достигли ограниченных территориальных достижений на линии Купянск-Сватово.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Марьинки.

Украинские силы совершили локальные наземные атаки и, как сообщается, добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной — Запорожской области.

Кроме этого, по словам ISW, российские чиновники продолжают использовать схемы “отдыха и оздоровления” для депортации украинских детей из оккупированных территорий в Россию.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА Shahed. Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА Shahed.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиационных ударов — в районах Ивашки, Огурцово, Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

направлениях за прошедшие сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиационных ударов — в районах Ивашки, Огурцово, Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении в течение прошедших суток противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Довгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестове Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

направлении в течение прошедших суток противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Довгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестове Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение прошедших суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

направлении в течение прошедших суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Васютинское, Торецкое и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

направлении враг обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области, Ольговское Запорожской области, Берислав и Веселое Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.

Наши защитники уничтожили шесть вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

Российские военные продолжают совершать военные преступления против мирного населения и демонстрировать свое террористическое лицо. Вечером 3 июня Россия нанесла удар по Днепру. По меньшей мере пострадали 22 человека, среди погибших есть ребенок. Читай о последствиях страшного обстрела по ссылке.

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