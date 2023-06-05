Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн

Кажется, что на четыреста шестьдесят седьмой день полномасштабного вторжения России люди теряют веру. Но так только кажется. Многие украинцы ежедневно проверяют карту боевых действий, ведь, вдохновленные новостями о контрнаступлении, хотят узнать, когда и где оно начнется.
Наши военные героически держат оборону на фронте, а также в разных регионах Украины, чтобы защитить наше небо от вражеских ракет и БпЛА. Поэтому мы должны их поддерживать до самой победы.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) информируют, что украинские и российские силы утверждали, что достигли ограниченных территориальных достижений на линии Купянск-Сватово.
Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Марьинки.
Украинские силы совершили локальные наземные атаки и, как сообщается, добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной — Запорожской области.
Кроме этого, по словам ISW, российские чиновники продолжают использовать схемы “отдыха и оздоровления” для депортации украинских детей из оккупированных территорий в Россию.
Кроме этого, по словам ISW, российские чиновники продолжают использовать схемы “отдыха и оздоровления” для депортации украинских детей из оккупированных территорий в Россию.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА Shahed. Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА Shahed.
Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.
Наши защитники уничтожили шесть вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.
Российские военные продолжают совершать военные преступления против мирного населения и демонстрировать свое террористическое лицо. Вечером 3 июня Россия нанесла удар по Днепру. По меньшей мере пострадали 22 человека, среди погибших есть ребенок. Читай о последствиях страшного обстрела по ссылке.
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