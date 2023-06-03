Вечером субботы, 3 июня, мощный взрыв прогремел в Днепре. Впоследствии стало известно, что оккупанты попали по дому в Подгородненской общине.

Что известно о взрывах в Днепре сейчас — читай в материале.

Взрывы в Днепре сегодня: 3 июня

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате прилета поврежден двухэтажный дом. На месте атаки спасатели продолжают работу, разбирают завалы.

Под завалами поврежденного дома продолжают искать людей. Вероятно, там находится ребенок. Предварительно, 20 пострадавших, среди них пятеро детей.

По информации местных властей, почти все пострадавшие госпитализированы в больницу. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы.

Среди детей, получивших ранения — мальчики 6, 11 и 15 лет и девочки 11 и 17 лет. Состояние мальчиков врачи оценивают как тяжелое. Они находятся в операционных. Раненые девочки – в удовлетворительном состоянии.

Взрывы в Днепре уже прокомментировал глава государства Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия в очередной раз доказывает, что является страной-террористом.

За все содеянное против нашей страны и людей россияне понесут ответственность, – подчеркнул он.

Взрывы в Днепре сегодня: фото с места трагедии

Не менее 20 пострадавших! Взрывы в Днепре сегодня и последствия атаки / 7 Фотографий

Смотри первые подробности о взрывах в Днепре в видео:

Фото: ГСЧС

Из-за войны, развязанной Россией, спокойных и мирных мест на территории Украины не осталось. Так, в ночь на 1 июня, Международный день защиты детей, Россия убила ребенка в Киеве. О еще одной циничной атаке читай по ссылке.