Мысленно уже прощались с родными: раненые о первых минутах после удара по больнице Днепра

Менее недели назад, 26 мая, россияне нанесли удар по поликлинике в Днепре. В одну из больниц доставили пострадавших после обстрела. Среди семерых раненых, четверо были в тяжелом состоянии, они до сих пор остаются в реанимации.

Раненые рассказали о первых минутах после страшного удара по медучреждению.

Мысленно прощался с родными

— Я уже простился с женой, сыном, родственниками мысленно. У каждого просил прощения, — рассказывает 43-летний врач-психиатр Сергей Зиневич о первых минутах после попадания российской ракеты.

Перед ударом он только отпустил пациентку и заполнял документацию. Через мгновение мужчина оказался под кучей кирпичей и думал, что не выживет.

Кадры именно его спасения распространились в сети. Говорит: первыми распознал коллегу-врача и сестру-хозяйку, не понимал, кто другие люди.

Сейчас Сергей обездвижен в реанимации, у него ушиб головного мозга, пробиты гайморовая пазуха и левая барабанная перепонка, перебит таз и бедренная кость.

Осколки ракеты забрали зрение

Рядом с ним в палате раненная осколками 52-летняя санитарка Алла. Женщина говорит, что спустилась с третьего этажа на первый, чтобы переговорить с напарницей, а дальше… Все, как в тумане. Ей выбраться из-под завалов помог охранник.

У нее открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаные раны головы и переломы костей лица. Но страшнее всего — запеченные осколки ракеты посекли глаза, женщина до сих пор не видит.

В 80 лет потерял руку

80-летний Дмитрий Алексеевич в момент удара как раз проходил мимо медучреждения с баклажками воды. Его ударом повалило на землю, через несколько минут он понял, что потерял правую руку.

Глава больницы говорит, что в тот день спасать раненых принялись лучшие врачи. Сейчас все трое стабилизированы, их ждет длительная реабилитация.

От российской жестокости страдает не только мирное население. Наши военные каждый день получают тяжелые ранения на фронте. Ранее мы рассказывали историю военного ВСУ, потерявшего руки и ногу.

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