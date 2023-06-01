Подумки вже прощалися з рідними: поранені про перші хвилини після удару по лікарні Дніпра

Менш як тиждень тому, 26 травня, росіяни завдали удару по поліклініці у Дніпрі. До однієї з лікарень доставили постраждалих після обстрілу. Серед сімох поранених четверо були у тяжкому стані, вони досі залишаються в реанімації.

Поранені розповіли про перші хвилини після страшного удару по медзакладу.

Подумки прощався з рідними

— Я вже попрощався з жінкою, сином, родичами подумки. У кожного просив пробачення, — розповідає 43-річний лікар-психіатр Сергій Зіневич про перші хвилини після влучання російської ракети.

Перед ударом він відпустив пацієнтку та заповнював документацію. За одну мить чоловік опинився під купою цегли та думав, що не виживе.

Кадри саме його порятунку поширилися мережею. Каже, першими розпізнав колегу-лікаря та сестру-господарку. Не розумів, хто інші люди.

Зараз Сергій знерухомлений у реанімації, у нього забій головного мозку, пробиті гайморова пазуха та ліва барабанна перетинка, перебитий таз та стегнова кістка.

Осколки ракети забрали зір

Поруч з ним у палаті знівечена осколками 52-річна санітарка Алла. Жінка каже, що спустилася з третього поверху на перший, щоб переговорити з напарницею, а далі… Все, як у тумані. Їй вибратися з-під завалів допоміг охоронець.

У неї відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, різані рани голови та переломи кісток обличчя. Але найтяжче — запечені осколки ракети посікли очі, жінка досі не бачить.

У 80 років втратив руку

80-річний Дмитро Олексійович в момент удару саме проходив повз медзаклад з баклажками води. Його ударом повалило на землю, за кілька хвилин він зрозумів, що втратив праву руку.

Очільник лікарні каже, що в той день до порятунку поранених долучилися найкращі лікарі. Зараз усі троє стабілізовані, на них чекає тривала реабілітація.

Від російської жорстокості страждає не лише мирне населення. Наші військові щодня отримують тяжкі поранення на фронті. Раніше ми розповідали історію військового ЗСУ, який втратив руки та ногу.

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