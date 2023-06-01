Україна

Подумки вже прощалися з рідними: поранені про перші хвилини після удару по лікарні Дніпра

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Червня 2023, 17:00
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