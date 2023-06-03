Надвечір суботи, 3 червня, потужний вибух пролунав у Дніпрі. Згодом стало відомо, що окупанти влучили по будинку у Підгородненській громаді.

Що відомо про вибухи у Дніпрі зараз – читай у матеріалі.

Вибухи у Дніпрі сьогодні: 3 червня

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок прильоту пошкоджено двоповерховий будинок. На місці атаки рятувальники продовжують роботи, розбирають завали.

Під завалами понівеченого будинку продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина. Попередньо, 20 постраждалих, серед них – п’ятеро дітей.

За інформацією місцевої влади, майже всі постраждалі госпіталізовані до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалі мають черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої.

Серед дітей, що дістали поранення — хлопці 6, 11 та 15 років та дівчата 11 та 17-років. Стан хлопців лікарі оцінюють як важкий. Вони в операційних. Поранені дівчата — у задовільному стані.

Вибухи у Дніпрі вже прокоментував глава держави Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія вкотре Росія доводить, що є країною-терористом.

За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність, – наголосив він.

Вибухи у Дніпрі сьогодні: фото з місця трагедії

Щонайменше 20 постраждалих! Вибухи у Дніпрі сьогодні та наслідки атаки / 7 Фотографій

Дивись перші подробиці про вибухи у Дніпрі у відео:

Фото: ДСНС

Через війну Росії спокійних та мирних місць на території України не лишилось. Так, у ніч на 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, Росія вбила дитину у Києві. Про ще одну цинічну атаку читай за лінком.