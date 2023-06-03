Щонайменше 20 постраждалих! Вибухи у Дніпрі сьогодні та наслідки атаки

Надвечір суботи, 3 червня, потужний вибух пролунав у Дніпрі. Згодом стало відомо, що окупанти влучили по будинку у Підгородненській громаді.
Що відомо про вибухи у Дніпрі зараз – читай у матеріалі.
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок прильоту пошкоджено двоповерховий будинок. На місці атаки рятувальники продовжують роботи, розбирають завали.
Під завалами понівеченого будинку продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина. Попередньо, 20 постраждалих, серед них – п’ятеро дітей.
Під завалами понівеченого будинку продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина. Попередньо, 20 постраждалих, серед них – п’ятеро дітей.
За інформацією місцевої влади, майже всі постраждалі госпіталізовані до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалі мають черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої.
Серед дітей, що дістали поранення — хлопці 6, 11 та 15 років та дівчата 11 та 17-років. Стан хлопців лікарі оцінюють як важкий. Вони в операційних. Поранені дівчата — у задовільному стані.
Вибухи у Дніпрі вже прокоментував глава держави Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія вкотре Росія доводить, що є країною-терористом.
За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність, – наголосив він.
За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність, – наголосив він.
Дивись перші подробиці про вибухи у Дніпрі у відео:
Фото: ДСНС
Через війну Росії спокійних та мирних місць на території України не лишилось. Так, у ніч на 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, Росія вбила дитину у Києві. Про ще одну цинічну атаку читай за лінком.