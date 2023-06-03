Україна

Щонайменше 20 постраждалих! Вибухи у Дніпрі сьогодні та наслідки атаки

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 03 Червня 2023, 23:50
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0:04:52
Сіють поля
Засівають поля під носом окупантів! Як аграрії на Сумщині завершують посівний сезон
0:04:20
Депортація дітей
Повертати дітей стає все важче: як РФ “перевиховує” неповнолітніх українців
Карта бойових дій в Україні
Окупантам треба показати хоч якусь перемогу. Карта бойових дій в Україні 3 червня в режимі онлайн
0:04:00
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