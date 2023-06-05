ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: Анна Маляр рассказала, что происходит сейчас на фронте

Даже если ситуация на карте боевых действий неизменна, это не значит, что на фронте тихо. Это подтверждает и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении.
Анна Маляр сообщила, что в настоящее время продолжается оборона операция Украины, которая началась еще 24 февраля 2022 года.
В нее входят и контрнаступательные действия, поэтому в некоторых направлениях украинским защитникам удается переходить к наступательным действиям.
По словам заместителя главы Минобороны, эпицентром боевых действий продолжает оставаться Бахмутское направление.
Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции.
Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции.
Также Анна Маляр добавила, что сегодня, 5 июня, войска Оперативно-стратегической группировки войск Хортица осуществляют наступательные действия на восточном фронте. И несмотря на жесткое сопротивление оккупантов и их попытки удержать позиции, украинские защитники продвинулись вперед на нескольких направлениях:
Также известно, что на Южном направлении российские оккупанты держатся в обороне. В то же время продолжаются бои местного значения.
Однако захватчики начали распространять информацию о том, что ВСУ начали контрнаступление. Анна Маляр отметила, что такая информационная кампания необходима оккупантам для того, чтобы отвлечь внимание от своего поражения на Бахмутском направлении.
Больше о ситуации в разных направлениях ты можешь прочитать в карте боевых действий за 5 июня 2023 года.
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