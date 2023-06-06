Противник использует гражданские здания как морги: карта боевых действий в Украине 6 июня в режиме онлайн

Каждый миллиметр освобожденной от оккупантов земли на карте боевых действий измеряется шагами украинской пехоты.

Однако прежде, чем она займет позиции, должен пройти немалый период подготовки к наступательным действиям.

И пока он продолжается, каждый может продолжать прилагать свои силы к предстоящей победе и донатить на нужды ВСУ.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что элементы российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР) провели очередной ограниченный рейд в Белгородскую область 4 июня и, как сообщается, продолжают действовать в приграничном с Россией населенном пункте.

Диссонансные российские ответы и сообщения об ограниченном рейде в Белгородской области говорят, что российское руководство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные трансграничные рейды.

В то же время, ограниченные рейды и обстрелы границы в Белгородской области все чаще становятся центром критики российского военного руководства.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес ракетный и 19 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. Белорусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию — на ее полигонах продолжается подготовка подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов в районах Огурцово и Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Барановка, Бунякино, Вольфино, Кондратовка, Великая Писаревка, Шевченково, Александровка Сумской области.

А также Басовое, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Высокая Яруга, Глубокое, Лукьянцы, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевьяковка, Одрадное Харьковской области.

На Купянском направлении за прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское Луганской и Спорное Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления вблизи Невельского. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все восемь атак противника в районе города Марьинка, вместе с тем, враг нанес авиационных удары в пределах населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времевка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Бериславу Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка Запорожской области. А также Казацкое, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Российские оккупационные войска ежедневно несут потери, пока продолжают вооруженную агрессию. Только 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, было доставлено двадцатью грузовиками раненых оккупантов. Также известно, что на указанном объекте лечение уже проходят около двухсот человек.

На Купянском направлении противник вынужден использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области как морги, но без должного оборудования.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника. Наши защитники уничтожили один вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.

Но пока война продолжается, российские оккупанты продолжают убивать украинское будущее — детей. Читай истории невинных жертв агрессии РФ.

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