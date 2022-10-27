Україна

За два місяці ЗСУ вийдуть на кордони 24 лютого? Бен Годжес про перебіг війни та звільнення Криму

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Жовтня 2022, 11:00
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