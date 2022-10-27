За два місяці ЗСУ вийдуть на кордони 24 лютого? Бен Годжес про перебіг війни та звільнення Криму

Ситуація на фронті напружена. Одним із найгарячіших напрямків залишається Донецький, тривають складні бої за Бахмут. Карта бойових дій змінюється чи не щодня, втрати росіян ростуть, вони розуміють, що не досягнуть успіху в цій війні.

Тому зараз стратегія РФ — розтягнути у часі війну проти України. Про це розповів в ефірі Фейгін Live екс-командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

Він зауважив: російські війська провалилися, тому вони намагаються затягнути конфлікт.

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Влада РФ знає, що у США зовсім скоро будуть вибори. Їхня надія лише на те, щоб переконати Конгрес США та американський уряд припинити підтримувати України.

Також Ходжес поділився своїм прогнозом, коли закінчиться війна. Він упевнений, що ЗСУ зможуть відкинути війська РФ до кордонів 23 лютого вже за два місяці.

Також вони (українські сили — ред.) звільнять Крим до літа 2023 року.

За умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться, як є. Я думаю, що Кремль це розуміє, — наголосив екс-командувач.

Крім того, Ходжес підкреслив, що в якийсь момент Кремль думатиме про те, щоб рятувати режим у Росії.

Росія вигадує нові провокації, тим часом ЗСУ дедалі ближче підходять до Херсона. Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію в Херсоні та заяви РФ про “брудну бомбу”.

Фото: Getty Images

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