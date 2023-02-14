Российские воздушные шары над Украиной: что известно и к чему это может привести

Россия не прекращает попытки запугать Украину и весь мир. Сегодня, 14 февраля, в воздушном пространстве были замечены воздушные цели со светоотражателями.

Впоследствии стало известно, что это — воздушные шары со светоотражающими углами.

Что это такое и почему россияне запускают шары со световозвращателями — объясняем в материале.

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Воздушные шары с угловым отражателем: что известно

12 февраля Командование Воздушных Сил Украины сообщило, что над Днепропетровской областью были зафиксированы шары со световозвращателями. Второй раз о них заговорили сегодня, 14 февраля.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП сообщил, что украинское ПВО наблюдает за этими целями и держит ситуацию под контролем.

— Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью.

По его словам, эти шары могут быть разного размера — диаметром от метра до полутора.

Россияне используют такие летательные объекты для проведения разведки, отвлечения нашей ПВО, как ложную цель.

Радиолокационные отражатели являются средством увеличения заметности.

К тому же, сегодня новостные ленты всколыхнуло сообщение, что Молдова закрывает свое воздушное пространство. Вероятно, это могло стать следствием запуска россиянами воздушных шаров, ведь управлять ими может обычное движение ветра.

Через несколько часов ограничения с воздушного пространства Молдовы сняли.

Но россияне зря надеются, что смогут покорить украинцев! Ведь теперь нам помогает чуть ли не весь мир: недавно стало известно, что Дания передает Украине все гаубицы Caesar.

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