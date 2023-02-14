Російські повітряні кулі над Україною: що відомо та до чого це може призвести

Росія не припиняє спроб залякати Україну та увесь світ. Сьогодні, 14 лютого, у повітряному просторі було помічено повітряні цілі зі світловідбивачами.

Згодом стало відомо, що це — повітряні кулі зі світловідбивальними кутами.

Що це таке та чому росіяни запускають кулі зі світловідбивачами — пояснюємо у матеріалі.

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Повітряні кулі з кутовим відбивачем: що відомо

12 лютого Командування Повітряних Сил України повідомило, що над Дніпропетровщиною було зафіксовано кулі зі світловідбивачами. Вдруге про них заговорили сьогодні, 14 лютого.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП повідомив, що українська ППО спостерігає за цими цілями та тримає ситуацію під контролем.

— Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно. Українська Протиповітряна оборона радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю.

За його словами, ці кулі можуть бути різного розміру — діаметром від метра до півтора.

Росіяни використовують такі літальні об’єкти для проведення розвідки, відволікання нашої ППО, як хибну ціль.

Радіолокаційні відбивачі на них є засобом збільшення помітності.

До того ж сьогодні новинні стрічки сколихнуло повідомлення про те, що Молдова закриває свій повітряний простір. Ймовірно, це могло стати наслідком запуску росіянами повітряних куль, адже керувати ними може звичайний порух вітру.

За кілька годин обмеження з повітряного простору Молдови зняли.

Та росіяни дарма сподіваються, що зможуть підкорити українців! Адже тепер нам допомагає ледь не весь світ: нещодавно стало відомо, що Данія передає Україні всі свої гаубиці Caesar.

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