Украина

Одна сбитая вражеская цель — сотни спасенных жизней. Военные сил ПВО показали свою работу

Ярослава Марущенко 15 мая 2023, 08:00

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