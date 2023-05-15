Одна сбитая вражеская цель — сотни спасенных жизней. Военные сил ПВО показали свою работу

Россия уже выпустила по Украине сотни ракет и беспилотников. Большинство из них удалось сбить украинским силам ПВО.

А на прошлой неделе наши военные сбили под Киевом самую современную российскую гиперзвуковую ракету Кинжал — оружие, ранее считавшееся сверхсложной целью. Это стало возможным благодаря американскому комплексу Patriot. Военные рассказали, как охраняют небо над столицей.

Как работают бригады ПВО

За долго до сирен мы уже знаем причины воздушной тревоги, — говорит командир бригады командования ПВО Центр с позывным Гранит.

— Мы знаем время подлета к нашим объектам. У каждой бригады ПВО есть список объектов. Мы анализируем, за сколько времени дойдет воздушная цель др нашего объекта. Так готовимся к ее уничтожению, — продолжает он.

В силах ПВО говорят, одна сбитая вражеская цель — сотни спасенных жизней. Командир вспоминает, что труднее всего было в начале полномасштабного вторжения. Тогда по его бригаде враг запустил 20 ракет, уничтожив командный пост, казармы и убив людей. Теперь у защитников неба нет фиксированных позиций, они работают как мобильные команды.

В начале Великой войны враг уничтожил много систем ПВО, но сейчас благодаря помощи наших партнеров противовоздушная оборона Украины усилилась. Наши защитники сбивают почти все вражеские цели. Хорошо удается уничтожать крылатые ракеты, но враг также применяет другие виды, например Искандеры. Также пока нет средств, чтобы отогнать от границ российские самолеты, сбрасывающие управляемые авиационные бомбы.

Чтобы сбить ракету, военные должны долго готовиться, а на выстрел есть всего несколько секунд. Ранее мы рассказывали историю военного Тараса Борис, сбившего ракету над Львовской областью.

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