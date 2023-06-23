Американские мстители в Украине! Как работает ЗРК Avenger, уничтожающий российские БПЛА и ракеты

Мститель — именно так переводится название самоходного зенитно-ракетного комплекса Avenger.

Эти ЗРК обеспечивают мобильную противовоздушную оборону малой дальности: могут сбивать крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты на высоте более трех с половиной и расстоянии в пять километров.

ЗРК Avenger защищают украинское небо с осени 2022 года. Сейчас их уже более десятка и они методично превращают в металлолом российские БПЛА и ракеты.

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Подразделение, работающее с данным вооружением, тоже называют Мстителями.

Выходить на боевые позиции каждую ночь сложно. Немного устаешь, но в общем это не вне человеческих сил. Важно только хорошо питаться, спать по возможности и работать, когда это необходимо, — говорит командир экипажа Зодчий.

Также военный добавляет, что при необходимости нужно бросать все, что делал, чтобы как можно быстрее стать в боевую готовность.

Передвижной комплекс с восемью ракетами, крупнокалиберным пулеметом и лазерным дальномером может проехать по бездорожью и стать на защиту неба практически где угодно.

Мы ответственны за сон мирных жителей. Это очень большое количество людей. И многие военные отвечают за то, чтобы наши родные и близкие могли спать более или менее спокойно, насколько это возможно.

Также ограждают украинское небо и другие зенитно-ракетные установки от американских союзников. Читай, как работает ПВО Patriot в Украине.

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