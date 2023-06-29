Боевик, но в реальной жизни. Как штурмовики выполняют задания на нуле

После продолжительного боя недалеко от Клещеевки украинские военные занимают властвующие высоты и зачищают окопы россиян. Командир взвода с позывным Дуб дал эксклюзивное интервью Фактам ICTV. Военный рассказал о сложностях планирования штурма вражеских позиций, хаосе во время задания и методики НАТО.

Читай подробнее, как украинские штурмовики выполняют задания на нуле.

Как штурмовики выполняют задания на нуле — интервью с командиром

Первое, с чем сталкиваются украинские штурмовики — этап планирования. Он достаточно сложен, потому что есть много непонятных вещей и нюансов. Планировка почти невозможна, потому что ход задания меняется во время боя.

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Это уже коронная фраза — запланировал на 100%, в идеальном случае пойдем на 50% по плану, — говорит командир взвода штурмовиков ВСУ с позывным Дуб.

Во время последнего штурма все было так же. Планы изменились почти полностью. После разведывательных данных пришлось менять сам план штурма, который уже был отработан и оттренирован.

Мы заходили в лобовую, запрыгивали в окопы. Заехали в посадку на танке. Враг сильно заминировался, ожидал нас. Мы отправились именно туда.

Штурм был тяжелым, но состоялся успешно. Военный говорит, что это похоже на фильм-боевик, но есть хаос, который появляется во время смены обстановки. На ходу приходится придумывать новый план.

После того как мы выдвинулись, оккупанты поняли, что мы какие-то взбалмошные. Они отстреливались, но потом начали бежать, — говорит военный с позывным Дуб.

Почти все штурмы проходят сейчас маленькими группами. Потому что нужно создать ситуацию, когда группой можно управлять как шахматными фигурами. Маленькие группы мобильные, четко распределены позиции и должности.

Основной состав группы — медик, пулеметчик, люди с подствольными гранатометами, СГП, командир. Из пяти групп наступали три, две были в резерве. Когда россияне сдали свои позиции, резервные группы пошли дальше.

Как происходит штурм

Военные выполнили задачу гораздо больше, чем планировали. Ведь удалось продвинуться намного дальше. Штурм начался с утра.

Накануне обязательно происходит арт-подготовка. В день штурма ее повторяют, штурмовые группы под прикрытием танков выезжают на позиции. Начинают работать танки.

В момент отработки танков штурмовые группы десантируются, занимают начальные штурмовые позиции, выдвигаются.

Очень прикольное чувство, когда ты занимаешь окопы, в которых были оккупанты. На самом деле, ты выполняешь свою работу и твоя жизнь имеет смысл.

— Когда все говорят о контрнаступлении и когда он начнется, а потом понимаешь, что ты его и делаешь.

Составляющими наступления командир называет ежедневную подготовку, работу многих людей на всех уровнях. Командование, подготовка, тыловое обеспечение, полевая медицина, штурмовые группы — все участвуют в контрнаступлении.

О первых штурмах Дуб вспоминает, что они были спланированы на коленке. Военные сравнивают свой опыт с тем, что было год назад. Говорят, это было примитивно. Опыт курсов и тренингов, шаблоны НАТО помогают эффективно отвоевывать свое.

Российские оккупанты, вероятно, живут в выдуманном мире, ведь не все знают, зачем пришли на украинскую землю и что там делают. Раньше мы рассказывали, что поражает россиян в плену.

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Фото: 3 отдельная штурмовая бригада