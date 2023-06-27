Украина

“Нам такого не показывают”. Как пленные оккупанты реагируют на поступки их армии в Украине

Андрей Почтев 27 июня 2023, 08:00

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