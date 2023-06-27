“Нам такого не показывают”. Как пленные оккупанты реагируют на поступки их армии в Украине

Они пошли воевать за идеи вождя, а сейчас — дают показания в СБУ. Вместо вознаграждения и амнистии, эти российские военные попали в плен.

Оккупант Артем собственными глазами увидел уничтоженные Россией жилые дома. Говорит: пропаганда толковала о высокоточных ударах по стратегическим объектам Украины.

Его приспешник Максим — попал в армию при других обстоятельствах, впрочем, после более чем полугода в окопах он так и не может объяснить, что делает в Украине с оружием в руках.

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На этот вопрос говорит: “Сложно ответить”.

Российский оккупант чудом выжил во время боя. Рассказывает, что за командой побежали в блиндаж, чтобы отсидеться.

— Услышал голоса украинских солдат, вышел и сдался в плен, — рассказывает бывший продавец в магазине.

А вот другой пленник говорит: пошел на войну, чтобы больше не сидеть в тюрьме. Конкретно таковой бартер предложил командир войска РФ. Ему же в голову вбили: идет освобождать Запорожскую область от “киевского режима”.

Во время боя его ранило в грудь, и россияне — традиционно — покинули его умирать.

Когда оккупант увидел уничтоженный его армией дом в Запорожье, сказал: “Нам такого не показывают”.

Как бы россияне ни пытались “освободить” украинцев от хорошей жизни и вольного процветания, нам свое делать. Вот и сейчас есть хорошие новости с фронта — ВСУ освободили поселок в Донецкой области.

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