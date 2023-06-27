“Нам такого не показують”. Як полонені окупанти реагують на вчинки їхньої армії в Україні

Вони пішли воювати за ідеї вождя, а нині — дають свідчення в СБУ. Замість винагороди й амністії, ці російські військові потрапили у полон.

Окупант Артем на власні очі побачив знищені Росією житлові будинки. Каже: пропаганда товкмачила про високоточні удари по стратегічних об’єктах України.

Його поплічник Максим — потрапив у військо за інших обставин, втім, після більш ніж пів року в окопах так і не може пояснити, що він робить в Україні зі зброєю у руках.

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На таке запитання каже: “Складно відповісти”.

Російський окупант дивом вижив під час бою. Розповідає, що за командою побігли у бліндаж, аби відсидітися.

— Почув голоси українських солдатів, вийшов та здався у полон, — розповідає колишній продавець у магазині.

А ось інший полонений каже: пішов на війну, аби більше не сидіти у в’язниці. Саме такий бартер запропонував командир війська РФ. Йому ж в голову втовкмачили: йде звільняти Запорізьку область від “київського режиму”.

Під час бою його поранило в груди, і росіяни — традиційно — покинули його помирати.

Коли окупант побачив знищений його армією будинок у Запоріжжі, сказав: “Нам такого не показують”.

Хай би як росіяни не намагалися “звільнити” українців від гарного життя та вільного процвітання, нам своє робити. Ось і зараз маємо гарні новини з фронту — ЗСУ звільнили селище на Донеччині.

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