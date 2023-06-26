Попри побіжні, хоч і дуже захопливі звістки про можливий військовий переворот у країні-агресорці, існують найважливіші новини — про повернення українських територій під контроль ЗСУ. І таких повідомлень стає більше. 25 червня 31 окрема механізована бригада звільнила село Рівнопіль, що розташоване у Волноваському районі Донецької області.

Окупанти тікають, а ми йдемо вперед! — говорять українські захисники на відео.

Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

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Інформацію про звільнення населеного пункту офіційно підтвердила й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі.

Рівнопіль на карті

Окупанти тікають, а ми йдемо вперед! ЗСУ звільнили село Рівнопіль Донецької області / 2 Фотографії

Щодня Україна все ближче наближається до дня, коли на нашій землі не лишиться жодного окупанта, а над усіма територіями держави замайорить жовто-блакитний стяг. А поки бойові дії ще тривають, Вікна-новини публікують, які українські території вже офіційно повернулися під український прапор.

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