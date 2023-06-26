Окупанти тікають, а ми йдемо вперед! ЗСУ звільнили село Рівнопіль Донецької області

Попри побіжні, хоч і дуже захопливі звістки про можливий військовий переворот у країні-агресорці, існують найважливіші новини — про повернення українських територій під контроль ЗСУ. І таких повідомлень стає більше. 25 червня 31 окрема механізована бригада звільнила село Рівнопіль, що розташоване у Волноваському районі Донецької області.
Окупанти тікають, а ми йдемо вперед! — говорять українські захисники на відео.
Окупанти тікають, а ми йдемо вперед! — говорять українські захисники на відео.
Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.
Інформацію про звільнення населеного пункту офіційно підтвердила й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі.
Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі.
Щодня Україна все ближче наближається до дня, коли на нашій землі не лишиться жодного окупанта, а над усіма територіями держави замайорить жовто-блакитний стяг. А поки бойові дії ще тривають, Вікна-новини публікують, які українські території вже офіційно повернулися під український прапор.
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