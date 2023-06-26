Несмотря на хоть и очень увлекательные известия о возможном военном перевороте в стране-агрессорке, существуют наиболее важные новости — о возвращении украинских территорий под контроль ВСУ. И таких сообщений становится больше. 25 июня 31 отдельная механизированная бригада освободила село Ровнополь, расположено в Волновахском районе Донецкой области.

Оккупанты убегают, а мы идем вперед! — говорят украинские защитники на видео.

Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

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Информацию об освобождении населенного пункта официально подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире марафона Єдині новини также добавил, что сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия в населенном пункте, которое из-за действий оккупантов практически не существует.

В Ровнополе не было ни одного гражданского, поскольку село разрушено почти до основания.

Ровнополь на карте

Оккупанты убегают, а мы идем вперед! ВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области / 2 Фотографии

Каждый день Украина все ближе ко дню, когда на нашей земле не останется ни одного оккупанта, а над всеми территориями государства будет развеваться желто-голубой флаг. А пока боевые действия еще продолжаются, Вікна публикуют, какие украинские территории уже официально вернулись под украинский флаг.

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