Оккупанты убегают, а мы идем вперед! ВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области

Несмотря на хоть и очень увлекательные известия о возможном военном перевороте в стране-агрессорке, существуют наиболее важные новости — о возвращении украинских территорий под контроль ВСУ. И таких сообщений становится больше. 25 июня 31 отдельная механизированная бригада освободила село Ровнополь, расположено в Волновахском районе Донецкой области.
Оккупанты убегают, а мы идем вперед! — говорят украинские защитники на видео.
Оккупанты убегают, а мы идем вперед! — говорят украинские защитники на видео.
Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.
Информацию об освобождении населенного пункта официально подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше.
Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше.
Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире марафона Єдині новини также добавил, что сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия в населенном пункте, которое из-за действий оккупантов практически не существует.
В Ровнополе не было ни одного гражданского, поскольку село разрушено почти до основания.
В Ровнополе не было ни одного гражданского, поскольку село разрушено почти до основания.
Каждый день Украина все ближе ко дню, когда на нашей земле не останется ни одного оккупанта, а над всеми территориями государства будет развеваться желто-голубой флаг. А пока боевые действия еще продолжаются, Вікна публикуют, какие украинские территории уже официально вернулись под украинский флаг.
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