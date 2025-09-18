Блокпости й ізраїльська поліція: як Умань готується до Рош Га-Шана 2025

Перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів Вадиму Карп’яку про підготовку до приїзду хасидів на Рош Га-Шана 2025. Щороку тисячі хасидів з’їжджаються до Умані на святкування єврейського Нового року. В Умані вже діє підвищений контроль: блокпости, металошукачі та залучені ізраїльські поліцейські.

Рош Га-Шана 2025: чи готова Умань до напливу паломників

Рош Га-Шана 2025 відзначають з 22 до 24 вересня. Паломники вже прибувають до Умані. Орієнтовна цифра — 30 тисяч. Саме на неї орієнтуються щороку. Поліція традиційно готується до посилених заходів безпеки.

Як і кожного року, посилені заклади заключаються в тому, що за периметром міста ставляться блокпости, де ретельно перевіряються всі автомобілі, які заїжджають до міста. А також визначене одне місце, де заїжджають всі паломники.

На цьому пункті пропуску хасидів до Умані встановлені інтроскопи, як в аеропортах. Тож багаж паломників перевірятимуть спеціальними пристроями. Поліція перевіряє всіх, хто заходить на територію паломництва.

Це невелика територія, близько 4 гектарів, де перебувають паломники в нашому місті.

За словами Олега Ганіча, Умань готується до напливу паломників. Інфраструктура довкола могили Цадика Нахмана зроблена так, що люди вже знають, де вони розселяться. Крім усього, місцеві також здаватимуть житло в оренду.

Інфраструктура в цьому мікрорайоні готова до їхнього прийому, крім укриття. Зрозуміло, що на таку кількість людей на невеликій території укриттів недостатньо.

Місцева влада зобов’язала кожного господаря забезпечити паломників укриттями. Для цього використовують і мікви, та всі інші можливі способи.

Від початку повномасштабної війни Національна поліція та Нацгвардія забезпечують дотримання порядку під час комендантської години в Умані на період Рош Га-Шана. Паломники знають, о котрій починається комендантська і нині дотримуються правил, які ігнорували у 2022 році.

Наряди поліції повідомляють на івриті, англійською та українською про початок нічних обмежень. Торік Нацполу допомагали підрозділи ізраїльської поліції. Цьогоріч цей досвід також застосовуватимуть.

Паломники коли бачать поліцейського Ізраїля, чітко розуміють, що тут уже жартувати не можна. І дотримуються всіх заходів, які є в Україні. Щобільше, у Торі йдеться, що паломники зобов’язані дотримуватися законів країни чи міста, в яке прибувають на паломництво.

Іноді поліція має про це нагадувати.

