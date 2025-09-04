Хасиди в Умані: скільки паломників зустріне місто на Рош га-Шана

Зовсім скоро відбудеться святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, на відзначення якого до Умані приїде велика кількість хасидів. Читай у матеріалі, скільки буде хасидів та на яку дату припадає Новий рік.

Скільки очікується хасидів в Умані

Цьогоріч на святкування Рош га-Шану очікують на понад 45 тисяч паломників в Умані. Про це повідомила піар-директорка Міжнародного благодійного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова Суспільному, що водночас вирішали спростувати інформацію щодо того, що святкувань в Умані не планується.

Рош га-Шана хасиди будуть відзначати з вечора 22 вересня і до ранку 24. Слід зазначити, що рік у них відрізняється від нашого — цього року святкуватимуть 5786 рік.

Анастія Баришнікова розказала і про підготовку до свята:

Ми перевіряємо стан укриттів, закуповуємо продукти. Будь-який паломник або уманчанин може в будь-який час зможе прийти випити кави, води. Також ми закуповуємо книжки, різні ритуальні елементи.

Рош га-Шана: коротка історія та традиції

За юдейським віруванням, у ці дні Бог визначає долю кожної людини на наступний рік, проте рішення може бути змінене протягом наступних десяти днів каяття, які завершуються святом Йом-Кіпур. Традиційними обрядами є молитви та сурміння у шофар — ріг, звук якого нагадує про необхідність замислитися над своїми вчинками.

Важливим звичаєм є ташліх: вірянини йдуть до водойми та викидають крихти хліба у воду, символічно позбавляючись гріхів. Святкова трапеза супроводжується символічними стравами: яблуками з медом на знак солодкого року, гранатами для примноження добрих справ, круглою халою, що символізує коло життя, рибою та фініками. Кожна страва супроводжується молитвою або побажанням добра, миру та захисту від ворогів.

Попри дискусії навколо паломництва, воно стало подією міжнародного масштабу. Та для багатьох хасидів свято Нового Року залишається сімейним святом із молитвами, спільною трапезою та внутрішнім відродженням.

Раніше ми писали про могилу Нахмана, і де моляться тисячі хасидів — читай, чому її взяли під охорону.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!