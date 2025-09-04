Хасиды в Умани: сколько паломников встретит город на Рош га-Шана

Совсем скоро состоится празднование иудейского Нового года Рош га-Шана, в честь которого в Умань приедет большое количество хасидов. Читай в материале сколько будет хасидов и на какую дату приходится Новый год.

Сколько ожидается хасидов в Умане

В этом году празднования Рош га-Шана ожидают более 45 тысяч паломников в Умане. Об этом сообщила пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана Анастасия Барышникова Суспільному, что в то же время опровергнув информацию о том, что празднований в Умани не планируется.

Рош га-Шана хасиды будут отмечать с вечера 22 сентября и до утра 24. Следует отметить, что год у них отличается от нашего, в этом году празднуют 5786 год.

Анастия Барышникова рассказала о приготовлениях к празднику:

Мы проверяем состояние укрытий, закупаем продукты. Любой паломник или житель Умани может в любое время сможет прийти выпить кофе, воды. Также мы закупаем книги, разные ритуальные элементы, .

Рош га-Шана: краткая история и традиции

По иудейской традиции именно в эти дни Бог определяет судьбу каждого человека в год вперед. В то же время, решение еще может быть изменено в течение десяти дней покаяния, которые завершаются праздником Йом-Кипур. Особым символом этого времени является звук шофара — баранья рога, напоминающая о необходимости остановиться и задуматься над собственными поступками.

Важным обрядом считается ташлих: верующие выходят в водоем и бросают в воду крошки хлеба, символически избавляясь от грехов. Праздничный стол тоже полон значений. Яблоки с медом олицетворяют пожелания сладкого рока, гранаты — приумножение добрых дел, круглый хал символизирует непрерывность жизни, а рыба и финики — обилие и защита от врагов. Каждое блюдо сопровождается молитвой и искренними пожеланиями мира и добра.

Несмотря на споры вокруг паломничества, оно получило мировую ведомость и ежегодно привлекает внимание. В то же время, для многих хасидов этот день остается семейным праздником — временем молитвы, общей трапезы и духовного обновления.

