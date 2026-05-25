День Арафа 2026: когда наступит один из самых важных дней ислама и как его провести

День Арафа в 2026 году приходится на 26 мая, а начинается он уже после захода солнца 25 мая и продолжается до захода солнца следующего дня.

Это один из самых важных дней исламского календаря, который предшествует празднику Курбан-байрам.

Что такое День Арафа и когда отмечают по мусульманскому календарю

День назван в честь горы Арафат возле Мекки, где, по преданиям, пророк Мухаммад произнёс свою последнюю проповедь.

Его отмечают на 9-й день месяца Зуль-хиджа, в 2026 году — 26 мая.

Также в традиции считается, что именно здесь встретились Адам и Хава (Ева) после изгнания из Рая.

В праздник миллионы паломников в простой белой одежде стоят на склонах горы и на равнине Арафат, символизируя единство и равенство всех перед Богом.

Пророк Мухаммад сказал: “Нет ни одного дня, когда Всевышний освобождал бы от огня Ада столько рабов, сколько в День Арафа”.

Пост в День Арафа 2026

Те, кто совершает хадж, проведут 26 мая 2026 года на горе Арафат: будут стоять с полудня до захода солнца, постоянно молиться, каяться, читать Коран и полностью откажутся от мирских дел. Без этого хадж будет считаться недействительным.

Для тех, кто не в Мекке, главным является пост. Он считается добровольным, но чрезвычайно важным.

Пророк Мухаммад говорил, что пост в этот день очищает грехи двух лет — прошлого и следующего.

Считается, что сначала он прощает мелкие ошибки, затем — большие грехи, а если их нет — приближает человека к праведности.

Что делать в День Арафа 2026

Одной из главных духовных обязанностей праздника является произнесение дуа о прощении грехов. Его смысл в том, что человек признаёт свои ошибки, кается в содеянном и просит у Всевышнего милости.

В молитве звучит просьба: “О Всевышний, я был несправедлив к себе, совершил грехи или не сделал того, что должен был сделать. Только Ты прощаешь грехи, прости же меня Своей милостью и помилуй, воистину Ты — Прощающий и Милостивый”.

Также в этот день советуют многократно читать суру Аль-Ихлас — её рекомендуют повторить до 1000 раз.

Важной частью является такбир — это слова прославления Бога, которые верующие произносят в День Арафа и в последующие праздничные дни. Отдельно рекомендуется читать салават — благословение пророку Мухаммаду.

Ещё одна важная практика праздника — истигфар, то есть многократное повторение слов Астагфируллах, что означает просьбу о прощении у Бога.

Это считается постоянным очищением сердца и мыслей в течение всего дня.

Также в День Арафа рекомендуют:

заниматься благотворительностью и помогать другим

просить прощения и прощать других

избегать конфликтов

