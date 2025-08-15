Рош Га-шана — что это за праздник и почему именно в Украину приезжают хасиды

Многие привыкли считать, что судьба определяется только один раз в детстве и действует в течение жизни. Однако некоторые верующие уверены, что именно в праздник Рош Га-шана, который считается иудейским Новым годом, Бог определяет судьбу человека.

Празднование обычно приходится на конец сентября или начало октября. В 2025 году Еврейский Новый год Рош ха-Шана отмечают с 22 по 24 сентября.

После Еврейского Нового года Рош ха-Шана начнутся десять дней покаяния, во время которых, согласно верованиям, Бог может изменить свое решение и поспособствовать положительным изменениям в жизни некоторых людей.

Как празднуют Рош Га-шана

Большинство верующих пытаются праздновать Рош Га-шана дома вместе с семьей. К этому призывают и многие авторитетные раввины. Однако некоторые иудеи, особенно представители течения хасидизма, часто прибегают к паломничеству.

Если первый день праздника приходится на субботу, некоторые верующие собираются на берегу водоема, чтобы вывернуть карманы и высыпать оставленные крошки в воду. Это значит, что эти люди избавляются от своих давних грехов.

Что едят на Рош Га-шана

Поскольку большинство иудеев отмечают Рош Га-шана в семейном коле, то принято устраивать праздничную трапезу. Как правило, все продукты и блюда имеют свое значение и, согласно поверью, могут также повлиять на то, каким будет следующий год.

Во время празднования Рош Га-шана на столе должна быть свекла, морковь, лук-порей, мед, яблоки, означающие прощание с противниками. А вот, например, финик должен привести к тому, чтобы все враги исчезли с лица земли.

Гранат на трапезе может приумножить человеческие достоинства перед более высокими силами.

Тем не менее есть продукты, которые вообще нельзя употреблять. Это касается кислой и горькой пищи, которая, согласно убеждениям, может навлечь горе и неприятности. Также нужно воздержаться от орехов, которые могут привлекать грехи.

Почему евреи приезжают в Украину на Рош Га-шана

Многие представители хасидизма, который является нынешним иудаизмом, приезжают в Украину. Дело в том, что праведник Нахман, который был правнуком основателя хасидизма, был похоронен в Умани.

В последний год его жизни именно перед Рош Га-шана он завещал, чтобы верующие приезжали на место захоронения и праздновали с ним Новый год. Мужчина умер в возрасте 38 лет, после чего он был похоронен на кладбище жертв еврейских погромов.

Советские власти в свое время закрыли доступ к захоронениям, но после распада СССР паломники начали приезжать в Умань, чтобы провести праздник с праведным Нахманом.

Сейчас многие верующие считают, что если встретят Рош Га-шана именно на месте захоронения своего учителя, то год будет счастливым. Поэтому, несмотря на полномасштабную войну и предупреждения СБУ, тысячи хасидов приезжают в Умань, чтобы отметить наступление нового года.

