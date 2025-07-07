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Де моляться тисячі: могилу Нахмана взяли під особливу охорону

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Липня 2025, 16:00
Де моляться тисячі: могилу Нахмана взяли під особливу охорону
Фото Pexels

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