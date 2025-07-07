Де моляться тисячі: могилу Нахмана взяли під особливу охорону

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання могилі Цадика Нахмана в Умані статусу пам’ятки національного значення. Відтепер це місце має найвищий рівень охорони державою.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Проект відповідної постанови підготувало саме міністерство, і його підтримали як на рівні уряду, так і за участі місцевої влади й міжнародних партнерів.

У відомстві наголошують, що це ще один крок до збереження культурної та духовної спадщини України, зокрема багатогранної історії єврейської громади.

Могила раббі Нахмана розташована в Умані на вулиці Григорія Косинки. Це місце вважається одним з найважливіших для послідовників брацлавського хасидизму.

Щороку тисячі хасидських паломників з різних куточків світу прибувають сюди на єврейське свято Рош га-Шана.

Вони моляться біля могили, вірячи, що це приносить духовне оновлення, благословення та щастя на весь рік.

Що відомо про Цадика Нахмана

Цадик Нахман із Брацлава (1772-1810) — одна з ключових фігур у хасидському юдаїзмі. Він був правнуком Баал Шем Това — засновника хасидизму.

Проповідуючи оновлення віри та наближення до Бога через радість і молитву, Нахман зібрав навколо себе потужну спільноту, яка зберігає його вчення донині.

Перед смертю він просив поховати себе саме в Умані.

Його могила стала місцем паломництва вже понад 200 років і залишається центром духовного тяжіння для багатьох поколінь брацлавських хасидів.

Раніше ми розповідали про Рош га-Шана — що це за свято та як його відзначають юдеї.

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