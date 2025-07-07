Де моляться тисячі: могилу Нахмана взяли під особливу охорону

Фото Pexels Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання могилі Цадика Нахмана в Умані статусу пам’ятки національного значення. Відтепер це місце має найвищий рівень охорони державою. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики. Проект відповідної постанови підготувало саме міністерство, і його підтримали як на рівні уряду, так і за участі місцевої влади й міжнародних партнерів.У відомстві наголошують, що це ще один крок до збереження культурної та духовної спадщини України, зокрема багатогранної історії єврейської громади. Могила раббі Нахмана розташована в Умані на вулиці Григорія Косинки. Це місце вважається одним з найважливіших для послідовників брацлавського хасидизму. Щороку тисячі хасидських паломників з різних куточків світу прибувають сюди на єврейське свято Рош га-Шана. Читати на тему Чому Цадик Нахман похований в Умані — що треба знати про рабина хасидів Дізнайся, чому хасиди прагнуть хоча б раз за життя побувати в Умані. Вони моляться біля могили, вірячи, що це приносить духовне оновлення, благословення та щастя на весь рік. Що відомо про Цадика Нахмана Цадик Нахман із Брацлава (1772-1810) — одна з ключових фігур у хасидському юдаїзмі. Він був правнуком Баал Шем Това — засновника хасидизму. Проповідуючи оновлення віри та наближення до Бога через радість і молитву, Нахман зібрав навколо себе потужну спільноту, яка зберігає його вчення донині. Перед смертю він просив поховати себе саме в Умані. Його могила стала місцем паломництва вже понад 200 років і залишається центром духовного тяжіння для багатьох поколінь брацлавських хасидів. Раніше ми розповідали про Рош га-Шана — що це за свято та як його відзначають юдеї. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter