Блокпосты и израильская полиция: как Умань готовится к Рош Ха-Шана 2025

Первый заместитель городского главы Умани Олег Ганич рассказал Вадиму Карпьяку о подготовке к приезду хасидов на Рош Ха-Шана 2025 года. Ежегодно тысячи хасидов съезжаются в Умань на празднование еврейского Нового года. В Умани уже действует повышенный контроль: блокпосты, металлоискатели и привлеченные израильские полицейские.

Рош Ха-Шана 2025: готова ли Умань к наплыву паломников

Рош Ха-Шана 2025 года отмечают с 22 по 24 сентября. Паломники уже прибывают в Умань. Ориентировочная цифра — 30 тысяч. Именно на нее ориентируются каждый год. Полиция традиционно готовится к усиленным мерам безопасности.

Как и каждый год, усиленные меры заключаются в том, что по периметру города ставят блокпосты, где тщательно проверяются все заезжающие в город автомобили. Также определено одно место, где заезжают все паломники.

На этом пункте пропуска хасидов в Умань установлены интроскопы, как в аэропортах. Так что багаж паломников будут проверять специальными устройствами. Полиция проверяет всех, кто входит на территорию паломничества.

Это небольшая территория, около 4 га, где находятся паломники в нашем городе.

По словам Олега Ганича, Умань готовится к наплыву паломников. Инфраструктура вокруг могилы Цадика Нахмана сделана так, что люди уже знают, где они расселятся. Кроме того, местные тоже будут сдавать жилье в аренду.

Инфраструктура в этом микрорайоне готова к их приему, кроме укрытия. Понятно, что на такое количество людей на небольшой территории укрытий недостаточно.

Местные власти обязали каждого хозяина обеспечить паломников укрытиями. Для этого используются и миквы, и все другие возможные способы.

С начала полномасштабной войны Национальная полиция и Нацгвардия обеспечивают соблюдение порядка во время комендантского часа в Умани на период Рош Ха-Шана. Паломники знают, во сколько начинается комендантский час и ныне соблюдают правила, которые игнорировали в 2022 году.

Наряды полиции сообщают на иврите, английском и украинском о начале ночных ограничений. В прошлом году Нацполу помогали подразделения израильской полиции. В этом году этот опыт также будут применяться.

Паломники, когда видят полицейского Израиля, четко понимают, что здесь уже шутить нельзя. И соблюдают все меры, которые есть в Украине. Более того, в Торе говорится, что паломники обязаны соблюдать законы страны или города, в который прибывают на паломничество.

Иногда полиция должна об этом напоминать.

