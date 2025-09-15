І на чипси, і на борщ: в Україні збирають рекордні урожаї картоплі

Картопля цьогоріч тішить гарним урожаєм. Після спеки українські фермери потроху виходять у поля, аби копати бульбу. Утім, уже бачать, вродила вона добре. Тож рекордних цін, як торік, на другий хліб українців не прогнозують.

На Волині організували День поля — де зібралися картоплярі з усієї України. Придивлялися до нових сортів, ділилися досвідом вирощування, аби збільшити врожай. Де вродило найкраще?

В Україні зібрали чималі урожаї картоплі

Щедрий урожай картоплі збирають цьогоріч волиняни. Пані Лідія з чоловіком копає бульбу вже декілька днів, адже засадили аж 30 соток.

У нас вродило цьогоріч! Немає чого Бога гнівити! Дуже гарний урожай. І варили ми, дуже смачно.

Картопля велика, не попсована хворобами, не злякалася навіть весняних аномальних приморозків. А от фермери збирати врожай лише починають. Чекали, поки спаде спека.

На Волині перед початком робіт влаштували День поля, куди з’їхалися картоплярі з усієї України. Юрій з Київщини вже зібрав бульбу, яку продає на чипси. Врожаєм дуже задоволений.

Хоча погодні умови були не дуже гарні, але в нас зрошення, і ми технологічно підійшли іншим способом, з наукою. Цьогоріч чипсові сорти показали дуже гарний результат, — каже керівник фермерського господарства Юрій Антропов.

У цьому волинському господарстві, де влаштували картопляне свято, вирощують насіннєвий продукт іноземних та українських сортів. Їх тут аж 80. Все організовують для того, аби люди побачили і навчилися правильно вирощувати картоплю.

Серед лідерів вирощування картоплі нині і Чернігівщина. Дефіцит вологи позначився на кількості урожаю. І не всі сорти розкрили свій потенціал на максимум. Та цьогоріч картоплі точно вистачить усім! Урожай чималий по всій Україні.

Цьогоріч засадили більше, адже ціни 2024 року були дуже кусючими. Рекорди з вирощування б’є Дніпропетровська область. Дніпропетровщина нині замінює Херсонщину. Надто дорогою картопля у 2025 та 2026 роках не буде. Нині продають від 8 до 12 грн за кілограм. Узимку ціна зросте приблизно вдвічі.

Якби фермери мали змогу будувати овочесховища, вартість картоплі не змінювалася б протягом року. Та це дороге задоволення. Фермери кажуть, що потребують підтримки держави в цьому питанні.

Дешеві кредити, відшкодування вартості частини іноземного обладнання, бо в основному воно виготовляється в Європі, — каже керівник фермерського господарства Василь Аршулік.

Попри виклики, наші фермери працюють, використовуючи сучасні технології вирощування овочів. Зібрати весь урожай картоплі фермери планують до кінця вересня.

