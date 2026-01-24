Які напої вживати взимку для зігрівання та гарного сну: 4 найвдаліших варіантів

У холодні зимові місяці важливо правильно зігрівати тіло, щоб сприяти якісному відпочинку організму. У цьому можуть допомогти правильні напої, що дарують тепло і розслаблення одночасно. Real Simple зібрали 4 варіантів напоїв, які ідеально підходять для зими.

4 напоїв, які допоможуть краще спати вночі взимку

За словами Дженніфер Шерер, дієтологині та фахівчині з медичної фізкультури, теплі напої можуть відігравати значну роль у формуванні міцного сну. Втім, вони не можуть відновити чи суттєво покращити нічний відпочинок, адже він залежить від різноманітних щоденних звичок.

Вишневий сік

Теплий вишневий сік є природним джерелом мелатоніну — гормону, який регулює цикл сну та неспання. Вишні також відомі своїми протизапальними властивостями, які можуть сприяти відновленню м’язів, що є ідеальним варіантом після тренувань або інших фізичних навантажень.

До соку можна додати трохи меду та дрібку зігрівальних спецій, наприклад корицю або мускатний горіх.

Молоко

Молоко містить триптофан — амінокислоту, яка бере участь у виробленні серотоніну та мелатоніну — ключових гормонів для регуляції сну. Тепле молоко допомагає стабілізувати рівень цукру в крові протягом ночі, що може зменшити кількість пробуджень.

Також молоко забезпечує зволоження організму, що є важливим для загальної якості сну, оскільки зневоднення іноді може погіршити нічний відпочинок.

Ромашковий чай

Цей напій вважається одним із найкращих для сну. Ромашковий чай варто пити незадовго до сну, адже ця рослина містить апігенін — флавоноїд, який впливає на рецептори мозку, пов’язані зі зниженням тривожності.

Тепло гарячого ромашкового чаю також сприяє активності парасимпатичної (заспокійливої) нервової системи. Крім цього, він не містить кофеїну, що робить його безпечним варіантом для вечірнього вживання.

Лавандовий чай

Вживання теплого лавандового чаю сприяє спокійному сну. Лаванда допомагає зменшити неспокій і сприяти настанню сну. Навіть її аромат може гарно розслабити й подарувати спокій.

