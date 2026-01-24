Какие напитки употреблять зимой для согрева и хорошего сна: 4 самых удачных вариантов

В холодные зимние месяцы важно правильно согревать тело, чтобы способствовать качественному отдыху организма. В этом могут помочь правильные напитки, дарящие тепло и расслабление одновременно. Real Simple собрали 4 варианта напитков, которые идеально подходят для зимы.

4 напитков, которые помогут лучше спать ночью зимой

По словам Дженнифер Шерер, диетологи и специалиста по медицинской физкультуре, теплые напитки могут играть значительную роль в формировании крепкого сна. Впрочем, они не могут восстановить или существенно улучшить ночной отдых, ведь он зависит от ежедневных привычек.

Вишневый сок

Теплый вишневый сок является природным источником мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Вишни также известны своими противовоспалительными свойствами, которые могут способствовать восстановлению мышц, что является идеальным вариантом после тренировок или других физических нагрузок.

К соку можно добавить немного меда и щепотку согревающих специй, например корицу или мускатный орех.

Молоко

Молоко содержит триптофан — аминокислоту, которая участвует в выработке серотонина и мелатонина — ключевых гормонов для регуляции сна. Теплое молоко помогает стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи, что может снизить количество пробуждений.

Также молоко обеспечивает увлажнение организма, что важно для общего качества сна, поскольку обезвоживание иногда может ухудшить ночной отдых.

Ромашковый чай

Этот напиток считается одним из лучших для сна. Ромашковый чай следует пить незадолго до сна, ведь растение содержит апигенин — флавоноид, который влияет на рецепторы мозга, связанные со снижением тревожности.

Тепло горячего ромашкового чая также способствует активности парасимпатической (успокаивающей) нервной системы. Кроме этого, он не содержит кофеина, что делает его безопасным вариантом для вечернего употребления.

Лавандовый чай

Употребление теплого лавандового чая способствует спокойному сну. Лаванда помогает уменьшить беспокойство и способствовать наступлению сна. Даже ее аромат может хорошо расслабить и подарить покой.

