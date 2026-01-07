Как выбрать настоящие органические продукты и не встретить подделки — важные советы

Здоровое питание — это одна из составляющих здорового образа жизни человека, поэтому сейчас органические пищевые продукты пользуются все большей популярностью.

Читай о маркировке органических пищевых продуктов и какой она должна быть от Госпродпотребслужбы — в нашем материале.

Маркировка органической продукции: что нужно знать

Органическая продукция — это такая продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, которая изготовлена в соответствии с утвержденными стандартами, предусматривающими минимизацию использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также ГМО.

На территории Украины на маркировке такой продукции отечественного производства наносится государственный логотип для органической продукции.

Кроме этого, элементом маркировки такой продукции является кодовый номер, который располагается под логотипом, и он в себе содержит:

акроним, идентифицирующий государство происхождения;

надпись organic;

регистрационный код органа сертификации, который осуществил сертификацию органического производства.

Для легальной продажи органических товаров любые предприниматели или компании обязаны соблюдать строгие правила сертификации и идентификации продукции.

Основными условиями для выхода такой продукции на рынок являются обязательное наличие действующего сертификата или его копии, выданного непосредственно производителю (оператору), а также нанесение на упаковку специальной маркировки.

Без надлежащего документального подтверждения происхождения и правильного оформления этикетки реализация продуктов под видом органических считается нарушением действующих норм.

