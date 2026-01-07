Як вибрати справжні органічні продукти та не натрапити на підробку — важливі поради

Здорове харчування — це одна зі складових здорового способу життя людини, тому зараз органічні харчові продукти користуються все більшою популярністю.
Читай про маркування органічних харчових продуктів та яким воно має бути від Держпродспоживслужби — в нашому матеріалі.
Маркування органічної продукції: шо треба знати
Органічна продукція — це така продукція сільського господарства та харчової промисловості, що виготовлена відповідно до затверджених стандартів, які передбачають мінімізацію використання синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів росту, штучних харчових добавок, а також ГМО.
На території Україні на маркуванні такої продукції вітчизняного виробництва наноситься державний логотип для органічної продукції.
Крім цього, елементом маркування такої продукції є кодовий номер, який розташовується під логотипом, і він в собі містить:
- акронім, що ідентифікує державу походження;
- напис organic;
- реєстраційний код органу сертифікації, який здійснив сертифікацію органічного виробництва.
Для легального продажу органічних товарів будь-які підприємці чи компанії зобов’язані дотримуватися суворих правил сертифікації та ідентифікації продукції.
Основними умовами для виходу такої продукції на ринок є обов’язкова наявність чинного сертифіката або його копії, виданого безпосередньо виробнику (оператору), а також нанесення на упаковку спеціального маркування.
Без належного документального підтвердження походження та правильного оформлення етикетки реалізація продуктів під виглядом органічних вважається порушенням чинних норм.
