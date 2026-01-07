Як вибрати справжні органічні продукти та не натрапити на підробку — важливі поради

Здорове харчування — це одна зі складових здорового способу життя людини, тому зараз органічні харчові продукти користуються все більшою популярністю.

Читай про маркування органічних харчових продуктів та яким воно має бути від Держпродспоживслужби — в нашому матеріалі.

Маркування органічної продукції: шо треба знати

Органічна продукція — це така продукція сільського господарства та харчової промисловості, що виготовлена відповідно до затверджених стандартів, які передбачають мінімізацію використання синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів росту, штучних харчових добавок, а також ГМО.

На території Україні на маркуванні такої продукції вітчизняного виробництва наноситься державний логотип для органічної продукції.

Крім цього, елементом маркування такої продукції є кодовий номер, який розташовується під логотипом, і він в собі містить:

акронім, що ідентифікує державу походження;

напис organic;

реєстраційний код органу сертифікації, який здійснив сертифікацію органічного виробництва.

Для легального продажу органічних товарів будь-які підприємці чи компанії зобов’язані дотримуватися суворих правил сертифікації та ідентифікації продукції.

Основними умовами для виходу такої продукції на ринок є обов’язкова наявність чинного сертифіката або його копії, виданого безпосередньо виробнику (оператору), а також нанесення на упаковку спеціального маркування.

Без належного документального підтвердження походження та правильного оформлення етикетки реалізація продуктів під виглядом органічних вважається порушенням чинних норм.

