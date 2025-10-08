300 гривен за кг! Сало стремительно подорожало – в чем причина

В Украине сало, традиционный любимый продукт, превращается в настоящий деликатес из-за стремительного роста цен. Почему так происходит и где его можно купить дешевле — читай в материале.

Сколько стоит сало в 2025 году

Килограмм самого дешевого сала обойдется в не менее 150-250 гривен, тогда как премиум-варианты достигают 600 гривен.

По словам продавцов на рынках, сало разлетается с прилавков ранним утром. Цены варьируются в зависимости от качества: обычное сало стоит около 300 гривен за килограмм, а так называемое генеральское, с мясными прослойками — до 600 гривен.

Это все зависит от того, какая там прослойка мяса,

— объясняет один из продавцов.

В супермаркетах аналогичный продукт может стоить еще дороже — от 700 гривен, но часто куски сала уже не первой свежести.

Причины подорожания сала

Причины подорожания кроются в экономических факторах. Стоимость кормов, электроэнергии и ручного труда выросла, и массовое выращивание свиней становится невыгодным.

Чтобы поросенка выкормить, ему нужно год, чтобы он рос. И очень много зерна, очень много к нему приложить силы. Поэтому люди не хотят этим заниматься.

Эксперт добавляет, что сальные породы свиней в основном выращивают в домохозяйствах, а не на больших фермах, где акцент делают на мясе. А война только усугубляет проблему: как следствие, Украина стала больше импортировать сало из-за границы.

Интересно, что в Европе украинское сало воспринимают с осторожностью. На границе постоянно проверяют его наличие, а в магазинах, например, в Польше, сало не продают в сыром виде — только как смалец для жарки. Так происходит потому, что европейцы не воспринимают сало как продукт, который можно употреблять так, как это делаем мы.

Чтобы выбрать качественное сало, эксперты советуют обращать внимание на происхождение. Лайфхак от покупателя: положи сало на сковородку — если пенится, то свинья была выращена с химией. Покупать рекомендуют на рынках или ярмарках, избегая супермаркетов.

Сало не только вкусное, но и полезное. Шеф-повар Игорь Савчук называет его украинским суперфудом: он не содержит углеводов, помогает похудеть и является символом культуры. Повар демонстрирует рецепты: от простых бутербродов с черным хлебом, чесноком и соленым огурцом до экзотических эклеров с салом или сала в шоколаде.

Сало можно есть с чем угодно и когда угодно,

— уверяет повар.



Раньше мы писали о том, какой будет цена на картофель : ожидать ли взлетов и падений ценника и что говорят прогнозы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!