Цена на картофель в Украине: станет меньше или нет — прогнозируют эксперты

В августе 2025 года украинцы наблюдают хорошую тенденцию: цены на картофель начали спадать. На прилавки поступает молодой урожай, и теперь бульбу можно найти уже от 20 гривен за килограмм.

Какова будет цена на картофель в Украине в начале заготовительного сезона — разбираемся в материале.

Цена на картофель в Украине 2025: кто диктует

В августе картофель заметно подешевел, по сравнению с июлем — более чем на 10 гривен. Например, в Сумской области в супермаркетах картофель сейчас стоит около 19 гривен, а в Харькове — от 18 до 30 грн.

Дают ли эксперты оптимистический прогноз? Несмотря на нынешнее очевидное удешевление, специалисты не прогнозируют резких скачков ни в сторону роста, ни падения.

Настоящая стабилизация цен возможна только, когда все хозяйства завершат уборку урожая. И здесь следует учитывать, что на формирование цены влияют не только крупные производители, но и мелкие фермеры или домохозяйства.

И часто именно они определяют доминирующую стоимость картофеля на рынке, потому что должны составлять цену исходя из своих расходов, независимо от общей динамики цен крупных производителей.

Что будет с ценой на картофель в Украине

Прогнозы на осень выглядят довольно разными. Часть аналитиков считает, что в розничную торговлю картофель поступит по 20-26 гривен, а в опт — около 12-18 гривен.

Некоторые фермеры предполагают, что осенью цена может подняться до 28-30 гривен, то есть вернуться к уровню прошлого года.

В то же время, появляются и более оптимистичные сценарии. В частности, коммерческий директор компании Ван Дайк Техникс Андрей Марущак убежден, что в октябре картофель может стоить всего 10 гривен за килограмм благодаря рекордным объемам урожая.

В этом году некоторые хозяйства смогли почти удвоить производство картофеля, и это, по мнению агрария, создаст избыточное предложение на рынке, которое поведет цены вниз.

В то же время, Национальный банк несколько охлаждает оптимизм: прогноз урожая на 2025 год уменьшили на 3,4% — до 19,4 миллиона тонн. Причиной указывают сложные погодные условия весной.

Какова будет цена на картофель осенью — покажет время, но в целом перспективы для потребителей выглядят достаточно обнадеживающе.

Источники: Аgroweek, Ukragroconsult.

