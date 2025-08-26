Ціна на картоплю в Україні: чи зменшиться, чи ні — прогнозують експерти

У серпні 2025 року українці спостерігають гарну тенденцію: ціни на картоплю почали спадати. На прилавки надходить молодий врожай, і тепер бульбу можна знайти вже від 20 гривень за кілограм.

Якою буде ціна на картоплю в Україні на початку заготівельного сезону — розбираємось у матеріалі.

Ціна на картоплю в Україні 2025: хто диктує

У серпні картопля помітно здешевіла, порівняно з липнем — більш як на 10 гривень. Наприклад, на Сумщині в супермаркетах картопля нині коштує близько 19 гривень, а у Харкові — від 18 до 30 грн.

Та чи дають експерти оптимістичний прогноз? Попри нинішнє очевидне здешевлення, фахівці не прогнозують різких стрибків ані в бік росту, ані падіння.

Справжня стабілізація цін можлива лише, коли усі господарства завершать збирання врожаю. І тут варто враховувати, що на формування ціни впливають не тільки великі виробники, а й дрібні фермери чи домогосподарства.

І часто саме вони визначають домінуючу вартість картоплі на ринку, бо мусять складати ціну, виходячи зі своїх витрат, незалежно від загальної динаміки цін великих виробників.

Що буде з ціною на картоплю в Україні

Прогнози на осінь виглядають досить різними. Частина аналітиків вважає, що у роздрібній торгівлі картопля коштуватиме 20-26 гривень, а гуртом — близько 12-18 гривень.

Деякі фермери припускають, що восени ціна може піднятися до 28-30 гривень, тобто повернутися до рівня минулого року.

Водночас з’являються й більш оптимістичні сценарії. Зокрема, комерційний директор компанії Ван Дайк Технікс Андрій Марущак переконаний, що у жовтні картопля може коштувати всього 10 гривень за кілограм — завдяки рекордним обсягам врожаю.

Цього року деякі господарства змогли майже подвоїти виробництво картоплі, і це, на думку аграрія, створить надлишкову пропозицію на ринку, яка поведе ціни вниз.

Водночас Національний банк дещо охолоджує оптимізм: прогноз урожаю на 2025 рік зменшили на 3,4% — до 19,4 мільйона тонн. Причиною вказують складні погодні умови навесні.

Якою буде ціна на картоплю восени — покаже час, але загалом перспективи для споживачів виглядають доволі багатонадійно.

Джерела: Аgroweek, Ukragroconsult.

Дізнайся також, як змінилися ліміти сум при переказах з картки на картку з 1 липня, і хто з клієнтів банку може потрапити до групи ризику.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!