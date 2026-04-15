Нове меню McDonald’s: які іноземні позиції можна спробувати вже сьогодні та за яку ціну

Відсьогодні, 15 квітня 2026 року, мережа ресторанів McDonald’s в Україні розпочала масштабну кампанію під назвою Пограбування світового меню.

Це перша в історії мережі ініціатива, яка стартує одночасно в кількох країнах, даруючи відвідувачам можливість скуштувати легендарні смаки, що раніше були доступні лише на іноземних ринках.

Протягом обмеженого часу — до 24 червня 2026 року (або до завершення запасів) — українці зможуть замовити 13 страв, натхненних кулінарними традиціями восьми країн світу: від Канади та Японії до Кіпру та Маврикію.

Нове меню McDonald’s: скільки коштують нові позиції

Новинки доступні у всіх відкритих закладах мережі. Замовити їх можна через термінали самообслуговування, на МакДрайві, через сервіс доставки МакДелівері або за допомогою функції Мобільне замовлення в офіційному застосунку.

Напої, десерти, картопля МакШейкер Фрі та соуси доступні протягом усього дня, тоді як основні страви (бургери та роли) подаються згідно з графіком основного меню.

Повний перелік страв нового меню та ціни:

Назва позиції Країна Ціна (грн) Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер Канада 209 Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял Канада 297 МакКріспі Хот Хані Канада 198 Рол із креветками Кіпр 179 МакШейкер Фрі зі смаком Рамен Японія 99 МакШейкер Фрі зі смаком Сиру та Трюфеля Сінгапур 99 Креветки (3 штуки) Хорватія 115 Креветки (5 штук) Хорватія 189 Соус зі смаком сиру та трюфеля Сінгапур 30 Соус Сичуанський стиль Китай 30 Коктейльний соус Хорватія 20 МакФлурі Попкорн-Карамель Індонезія 109 McFizz Сакура Японія 85 McFizz Манго Маврикій 85

Запуск такого меню став логічним кроком у розвитку компанії в Україні. За підсумками 2025 року McDonald’s продемонстрував значне зростання: кількість клієнтів збільшилася на 17%, а інвестиції в мережу за останні три роки сягнули майже 5 мільярдів гривень.

Раніше ми писали, чи бере McDonald’s на роботу з 16 років — читай в матеріалі подробиці цієї ініціативи.

