Нове меню McDonald’s: які іноземні позиції можна спробувати вже сьогодні та за яку ціну

Відсьогодні, 15 квітня 2026 року, мережа ресторанів McDonald’s в Україні розпочала масштабну кампанію під назвою Пограбування світового меню.
Це перша в історії мережі ініціатива, яка стартує одночасно в кількох країнах, даруючи відвідувачам можливість скуштувати легендарні смаки, що раніше були доступні лише на іноземних ринках.
Протягом обмеженого часу — до 24 червня 2026 року (або до завершення запасів) — українці зможуть замовити 13 страв, натхненних кулінарними традиціями восьми країн світу: від Канади та Японії до Кіпру та Маврикію.
Нове меню McDonald’s: скільки коштують нові позиції
Новинки доступні у всіх відкритих закладах мережі. Замовити їх можна через термінали самообслуговування, на МакДрайві, через сервіс доставки МакДелівері або за допомогою функції Мобільне замовлення в офіційному застосунку.
Напої, десерти, картопля МакШейкер Фрі та соуси доступні протягом усього дня, тоді як основні страви (бургери та роли) подаються згідно з графіком основного меню.
Повний перелік страв нового меню та ціни:
|Назва позиції
|Країна
|Ціна (грн)
|Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер
|Канада
|209
|Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял
|Канада
|297
|МакКріспі Хот Хані
|Канада
|198
|Рол із креветками
|Кіпр
|179
|МакШейкер Фрі зі смаком Рамен
|Японія
|99
|МакШейкер Фрі зі смаком Сиру та Трюфеля
|Сінгапур
|99
|Креветки (3 штуки)
|Хорватія
|115
|Креветки (5 штук)
|Хорватія
|189
|Соус зі смаком сиру та трюфеля
|Сінгапур
|30
|Соус Сичуанський стиль
|Китай
|30
|Коктейльний соус
|Хорватія
|20
|МакФлурі Попкорн-Карамель
|Індонезія
|109
|McFizz Сакура
|Японія
|85
|McFizz Манго
|Маврикій
|85
Запуск такого меню став логічним кроком у розвитку компанії в Україні. За підсумками 2025 року McDonald’s продемонстрував значне зростання: кількість клієнтів збільшилася на 17%, а інвестиції в мережу за останні три роки сягнули майже 5 мільярдів гривень.
