Сарана, росіяни, зливи — не завада: аграрії про збір пшениці і прогноз урожаю

Попри постійні обстріли, в Україні тривають жнива. Наші аграрії за 3,5 роки повномасштабної війни вже пристосувалися до викликів. Цьогоріч до російського терору у південних та східних областях додалася засуха і сарана.

А вже під час жнив центральні і західні області рясно поливали сильні зливи. Очікуваний врожай не набагато менший, ніж торішній, коли вдалося зібрати 56 млн тонн збіжжя. Чи вистачить нам урожаю?

Жнива в Україні: чи вистачить людям урожаю на рік

Жнива 2025 у самому розпалі. Українські аграрії вже перетнули своєрідний екватор. Обмолотили понад 5 млн гектарів ранніх зернових та бобових. На цих площах вже зібрали понад 20 млн тон збіжжя. Це переважно пшениця, ячмінь та горох.

Традиційно першими почали молотити і вже практично зібрали озимину південні і центральні області. Цьогоріч у лідерах Одеська і Дніпропетровська області. І це зрозуміло, кажуть у профільному міністерстві, адже й засіяні площі там більші.

А кращою врожайністю хизуються західні області України. Їм підсобила погода. Тут ранні зернові ще збирають.

Хмельницька, Тернопільська області — там більше опадів, а тому вищі врожаї, — каже заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Відсутність снігу взимку і мала кількість опадів навесні нашкодила аграріям. Додалася ще й сарана. Ситуація із сараною значно покращилася. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук каже, що напади сарани не призведуть до масштабних наслідків.

Південь і Схід потерпав від посухи навесні, а Центр і Захід — від надлишку вологи. Схожа погода була і на Київщині. У сільському господарстві чимало залежить від погоди, та за правильного планування робіт, сівозміни, обробки рослин, якісного насіння та технологій — урожай все одно буде хорошим.

Урожайність навіть перевищила наші бажання: хотіли по 100 центнерів, а отримали по 102-105 центнерів озимої пшениці, — каже аграрій Микола.

Захмарні показники врожайності у Фастові завдяки багаторічній праці і власній селекції. Такі ж гарні цифри мають господарства на Заході країни. Та дощі знизили клас зерна.

Українським аграріям не завадять ані засуха, ані сарана, ані російські обстріли. Попри всі виклики, Україна буде з хлібом. На сьогодні зібрано вдвічі більше за фактичне споживання. Продовольча безпека гарантована. З 56 млн тонн збіжжя орієнтовно 40 млн тонн відправляють за кордон.

