Видео Украина

Саранча, россияне, ливни — не помеха: аграрии о сборе пшеницы и прогнозе урожая

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 24 августа 2025, 20:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь