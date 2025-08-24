Саранча, россияне, ливни — не помеха: аграрии о сборе пшеницы и прогнозе урожая

Несмотря на постоянные обстрелы, в Украине продолжается жатва. Наши аграрии за 3,5 года полномасштабной войны уже приспособились к вызовам. В этом году к российскому террору в южных и восточных областях добавилась засуха и саранча.

А уже во время жатвы центральные и западные области обильно поливали сильные ливни. Ожидаемый урожай не намного меньше прошлогоднего, когда удалось собрать 56 млн тонн зерна. Хватит ли нам урожая?

Жатва в Украине: хватит ли людям урожая на год

Жатва 2025 года в самом разгаре. Украинские аграрии уже пересекли своеобразный экватор. Обмолотили более 5 млн гектаров ранних зерновых и бобовых. На этих площадях уже собрали более 20 млн тонн зерна. Это в основном пшеница, ячмень и горох.

Традиционно первыми начали молотить и практически собрали озимые южные и центральные области. В этом году в лидерах Одесская и Днепропетровская области. И это понятно, говорят в профильном министерстве, ведь и засеянные площади там больше.

А лучшей урожайностью хвастаются западные области Украины. Им помогла погода. Здесь ранние зерновые еще собирают.

Хмельницкая, Тернопольская области — там больше осадков, а потому более высокие урожаи, — говорит заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Отсутствие снега зимой и малое количество осадков весной навредило аграриям. Добавилась еще и саранча. Ситуация с саранчой значительно улучшилась. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорит, что нападения саранчи не приведут к масштабным последствиям.

Юг и Восток страдал от засухи весной, а Центр и Запад — от избытка влаги. Похожая погода была и в Киевской области. В сельском хозяйстве многое зависит от погоды, но при правильном планировании работ, севообороте, обработке растений, качественных семян и технологий — урожай все равно будет хорошим.

Урожайность даже превысила наши желания: хотели по 100 центнеров, а получили по 102-105 центнеров озимой пшеницы, — говорит аграрий Николай.

Заоблачные показатели урожайности в Фастове благодаря многолетнему труду и собственной селекции. Такие же хорошие цифры имеют хозяйства на Западе. Но дожди снизили класс зерна.

Украинским аграриям не помешают ни засуха, ни саранча, ни российские обстрелы. Несмотря на все вызовы, Украина будет с хлебом. На сегодня собрано вдвое больше фактического потребления. Продовольственная безопасность гарантирована. Из 56 млн тонн зерна ориентировочно 40 млн тонн отправляют за границу.

Но не только на аграриях держится наша экономика. Нишей в украинском животноводстве есть выращивание овец. Почему овцы очень прибыльны?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!