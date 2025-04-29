10 тысяч за гектар хлопка: правительство ввело программу поддержки аграриев

Для аграриев, которые выращивают хлопок, правительство вводит программу поддержки. Об этом стало известно после заседания Кабинета министров Украины.

Для развития сектора и поддержки посевной фермерам из трех областей Украины будут платить за выращивание хлопчатника. Делимся, кто и сколько сможет получить.

10 тысяч гривен за хлопок: как аграриям получить деньги

Сейчас посевная в Украине проведена на 35%. Аграрии получают льготные кредиты, чтобы продолжать работу. Помощь стали получать и фермеры на развитие животноводства.

29 апреля стало известно, что государство поддержит и аграриев, которые выращивают хлопчатник в Украине.

Выплата будет составлять 10 тысяч грн на гектар. Речь идет о трех регионах: Николаевской, Одесской и Херсонской области, — пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, такое решение усилит обороноспособность государства и будет стимулировать развитие лёгкой промышленности.

Напомним, что хлопчатник необходим для изготовления нитроцеллюлозы — компонента для пороха. Выращивают хлопчатник в Украине не так давно.

В прошлом году аграрии смогли собрать урожай в Одесской области. Это был экспериментальный посев, завершившийся более или менее удачно. Пока не все украинские аграрии знают, как с ним работать.

Больше всего аграриев отпугивают расходы на посев и уход. Возможно, нынешние дотации помогут развивать высадку хлопчатника в Украине.

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