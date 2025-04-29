10 тысяч за гектар хлопка: правительство ввело программу поддержки аграриев

Фото Unsplash Для аграриев, которые выращивают хлопок, правительство вводит программу поддержки. Об этом стало известно после заседания Кабинета министров Украины. Для развития сектора и поддержки посевной фермерам из трех областей Украины будут платить за выращивание хлопчатника. Делимся, кто и сколько сможет получить. 10 тысяч гривен за хлопок: как аграриям получить деньги Сейчас посевная в Украине проведена на 35%. Аграрии получают льготные кредиты, чтобы продолжать работу. Помощь стали получать и фермеры на развитие животноводства.29 апреля стало известно, что государство поддержит и аграриев, которые выращивают хлопчатник в Украине. Выплата будет составлять 10 тысяч грн на гектар. Речь идет о трех регионах: Николаевской, Одесской и Херсонской области, — пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, такое решение усилит обороноспособность государства и будет стимулировать развитие лёгкой промышленности. Читать по теме Больше хлеба и меньше рапса с соей: как будут засевать украинские земли в 2025 году Война, засуха или более дорогие тарифы на логистику — какие вызовы ждут аграриев в этом году? Напомним, что хлопчатник необходим для изготовления нитроцеллюлозы — компонента для пороха. Выращивают хлопчатник в Украине не так давно. В прошлом году аграрии смогли собрать урожай в Одесской области. Это был экспериментальный посев, завершившийся более или менее удачно. Пока не все украинские аграрии знают, как с ним работать. Больше всего аграриев отпугивают расходы на посев и уход. Возможно, нынешние дотации помогут развивать высадку хлопчатника в Украине. Раньше мы рассказывали о новом сервисе є-Бджільництво.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фермерство Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter