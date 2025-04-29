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10 тысяч за гектар хлопка: правительство ввело программу поддержки аграриев

Анастасия Грубрина, журналист сайта 29 апреля 2025, 18:00
10 000 грн за гектар хлопчатника
Фото Unsplash
10 тысяч за гектар хлопка: правительство ввело программу поддержки аграриев
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