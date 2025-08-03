200$ с одной овцы: как украинцы могут заработать на выращивании скота

В Украине в разы увеличилось поголовье коз и овец. Фермеры связывают этот эффект с началом выплат дотаций. 2000 гривен может получить фермер на содержание нового поголовья. И это ощутимый шаг к развитию животноводства.

Потенциал в отрасли огромен. У нас есть земли для выпаса, но проблема с собственной породой. Румыны выращивают 12 млн овец, а в год экспортируют более 7 млн. В Украине же официально чуть более 500 тысяч малых рогатых. Сегодня популярность козьего молока среди украинцев растет.

Почему в Украине почти нет породистых овец и коз

Химический состав молока коз близок к составу коровьего, но имеет больше кальция, кобальта, белков, жиров и витаминов. Молочного сахара в нем меньше на 13%, потому оно лучше усваивается. Как развивается новый бизнес?

Василий последние 13 лет живет овцами. Едва ли не каждую овцу он зовет по имени, а животные понимают его с полуслова. В горном селе на Коломыйщине у мужчины было 2 га земли, поэтому он решил открыть хозяйство.

Идея заключалась в сохранении культуры Карпат. Если мы не обеспечим экономическую возможность людям зарабатывать дома, никакими культурными фондами, дотациями, центрами мы этого не поднимем.

Но развивать овцеводство в Украине оказалось очень непросто. В Украине мало овец. Преимущественно это “дворняги разной кровности”, делится Василий. Украинские овцы и бараны имеют специфический запах, который отпугивает людей. Европейские породы труднее содержать из-за климата.

За шесть лет Василий смог вывести породу украинских овец, приспособленных к Карпатам и эффективных с точки зрения бизнеса. Мужчина понял, что овцеводство в Украине можно вывести на совсем другой уровень. Преимущественно украинцы держат молочных овец, ведь мясо баранины у нас не очень востребовано.

До 2022 года этот показатель составлял 200 г в год. А после 2022 снизился вдвое. Это буквально одна котлета в год! — говорит руководитель направления оценки бизнеса в BDO Дмитрий Король.

В мире ситуация противоположная. За последние 10 лет глобальное потребление баранины выросло с 14 до 17 млн тонн. Украинские фермеры стали выходить на международный рынок. Продают за границу не только мясо, но и живых овец. Украинская баранина дешевле среднемировой.

Пока Украина не интересна крупным покупателям из-за качества поголовья. У Украины есть перспективы в овцеводстве. Мировой рынок обеспечен бараниной всего на 40%.

Одна маленькая овцематка нам дает в год 200 долларов дохода.

Если разводить породистых овец, можно получать в десять раз больше. Хозяйство окупится за 2-3 года. А пока мы не можем конкурировать даже с соседней Румынией.

Козьи же хозяйства продукцию пока не экспортируют — слишком много требований. Да и в Украине уровень потребления козьего молока невысокий. Это уже премиальный рынок. Потенциально это 3 млн рабочих мест и более $20 млрд годового дохода.

Аграрии и фермеры во время войны кормят страну. И им труднее всего, ведь россияне выжигают плодовитые поля. Правительство решило поддержать тех, кто садит хлопок.

