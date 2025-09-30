В Украине исчезают целые стада коров: почему люди отказываются от скота

В Украине уменьшается поголовье скота. И такая тенденция наблюдается уже несколько лет. Война еще больше усугубила ситуацию. Российские оккупанты прицельно уничтожили немало ферм, убили сотни животных. Больше всего пострадали Харьковская, Сумская, Черниговская области — лидеры по содержанию скота и производству молока.

Люди отказываются от скота: статистика по Украине

За последние 1,5 года закрылось около сотни хозяйств. Но промышленные фермы постепенно восстанавливаются в более безопасных регионах. Сейчас рекорды по наращиванию поголовья бьют в Хмельницкой, Ровенской, Львовской областях и Волыни.

Впрочем, частный сектор не растет, а это более 40% от всей численности крупного рогатого скота. Людям содержать скот затратно и тяжело. Ферма на Волыни разводит племенной крупный рогатый скот. Здесь более 2000 голов преимущественно трех мясных пород: французских Шароле и Лимузин, и английский Абердин.

Часть племенных бычков продается на мясо, преимущественно за границу. А украинским фермерам продают скот для восстановления своих хозяйств. Сейчас удачных примеров релокации не так много.

Это не просто перевезти станки, это перевезти скот, который доится, корма для него, оборудование. Но вместе с тем именно из-за безопасности предприятия начинают делать акцент на центральные регионы и западные, — говорит гендиректор ассоциации производителей молока Украины Анна Лавренюк.

Только за год количество крупного рогатого скота в Украине упало почти на 10%. Виной не только война. Почти половину всего количества скота держат индивидуальные хозяйства.

Пока промышленность набирает обороты, люди сдаются.

Уже очень мало держат. Коров сдают, потому что невыгодно. Очень большие траты на корм скота — говорит жительница села Конище Валентина.

Валентина держала две коровы. Теперь не имеет ни одной, как и большинство ее односельчан. Говорит, что люди едут на заработки за границу, а скот становится обузой и тяжелым малооплачиваемым трудом. Поэтому на пастбищах теперь почти пусто.

А семья Чесаков держит молочную ферму — семь коров. Сейчас должны запасаться кормами. Выращивают зерновые, картофель, свеклу, заготавливают сено. Телят продают на мясо, а коров держат для молока. В день доят более 100 литров молока. Часть сдают заготовителям, а из остального делают масло, творог и сметану. Дальше — везут продукты на рынок.

Килограмм сыра от 90 гривен, масло — 400, литровая сметана, пожалуй, 120.

В следующем году ситуация с индивидуальными хозяйствами может ухудшиться. Тем не менее, львиную долю качественного сырья дают промышленные поставщики.

Анна Лавренюк продолжает, что украинцы пытаются экономить и становиться эффективными на каждую копейку. Молочные фермы в Украине повысили продуктивность коров на 20%. Следовательно, хозяйства берут не количеством, а качеством. И этого достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок молочкой и экспортировать.

