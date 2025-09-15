И на чипсы, и на борщ: в Украине собирают рекордные урожаи картофеля

Картошка в этом году радует хорошим урожаем. После жары украинские фермеры постепенно выходят в поля, чтобы копать клубни. Впрочем, уже видят, уродила она хорошо. Так что рекордных цен, как в прошлом году, на второй хлеб украинцев не прогнозируют.

На Волыни организовали День поля — где собрались картофелеводы со всей Украины. Присматривались к новым сортам, делились опытом выращивания, чтобы увеличить урожай. Где уродило лучше всего?

В Украине собрали немалые урожаи картофеля

Щедрый урожай картофеля собирают в этом году жители Волыни. Лидия с мужем копает клубни уже несколько дней, ведь засадили 30 соток.

У нас уродило в этом году! Нечего Бога гневить! Очень хороший урожай. И варили мы, очень вкусно.

Картофель большой, не испорченный болезнями, не испугался даже весенних аномальных заморозков. А вот фермеры убирать урожай только начинают. Ждали, пока спадет жара.

На Волыни перед началом работ устроили День поля, куда съехались картофелеводы со всей Украины. Юрий из Киевской области уже собрал клубни, которые продает на чипсы. Урожаем очень доволен.

Хотя погодные условия были не очень хорошие, но у нас орошение, и мы технологически подошли другим способом, с наукой. В этом году чипсовые сорта показали очень хороший результат, — говорит руководитель фермерского хозяйства Юрий Антропов.

В этом волынском хозяйстве, где устроили картофельный праздник, выращивают семенной продукт иностранных и украинских сортов. Их здесь 80. Все организуют для того, чтобы люди увидели и научились правильно выращивать картофель.

Среди лидеров выращивания картофеля сейчас и Черниговская область. Дефицит влаги сказался на количестве урожая. И не все сорта раскрыли свой потенциал на максимум. Но картошки в этом году точно хватит всем! Урожай немалый по всей Украине.

В этом году засадили больше, ведь цены 2024 были очень кусачими. Рекорды выращивания бьет Днепропетровская область. Днепропетровская заменяет Херсонскую область. Слишком дорогим картофель в 2025 и 2026 годах не будет. Сейчас продается от 8 до 12 грн за килограмм. Зимой цена вырастет примерно вдвое.

Если бы фермеры могли строить овощехранилища, стоимость картофеля не менялась бы в течение года. Но это дорогое удовольствие. Фермеры говорят, что нуждаются в поддержке государства в этом вопросе.

Дешевые кредиты, возмещение стоимости части иностранного оборудования, потому что в основном оно производится в Европе, — говорит руководитель фермерского хозяйства Василий Аршулик.

Несмотря на вызовы, наши фермеры работают, используя современные технологии выращивания овощей. Собрать весь урожай картофеля фермеры планируют до конца сентября.

Совсем скоро закончится жатва. Фермеры рассказали, хватит ли украинцам пшеницы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!