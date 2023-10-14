Польоти незламних бійців! Який вигляд має довгий шлях медичної евакуації українських героїв на лікування

Програма безкоштовної медичної евакуації та лікування наших вояків закордоном триває уже майже півтора року. Європейці допомогли понад чотирьом тисячам наших громадян. Проте досі медіа не показували увесь процес — від початку евакуації з лікарні в Україні до клініки в Європі.

У Києві саме з опікового відділення починається евакуація. Одночасно до місця збору Україною рушають з десяток медичних автівок та гвинтокрил з Києва, Харкова, Запоріжжя, Рівного, Чернівців, Вінниці, Чернігова, Тернополя та Дніпра. В останньому лікувався і військовий Євген, за плечима якого понад двадцять операцій. У його травмованій нозі дев’ять спиць.

А ще на евакуацію їде це 19-річний Ростик. Він згадує свій перший тренувальний політ, як вчили десантування. Тож каже, що літати він вже не боїться. Однак десять місяців на Донеччині та Запоріжжі дають про себе знати.

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У Ростика немає геть і кістки, і м’яза. В Україні бійцю запропонували візуально стягнути шкіру. Тому довелося шукати інші варіанти. Так парубок випадково дізнався про програму МЕДЕВАК.

За цією програмою військові та цивільні здебільшого із тяжкими травмами мають можливість безкоштовно поїхати на лікування до країн Європи.

— Ми розуміємо, що наші заклади охорони здоров’я зараз завантажені. Разом з тим партнери надають нам допомогу, підставляють своє плече. У них є ресурси, час та можливість забезпечувати такий персоніфікований підхід до лікування кожного пацієнта, — говорить координатор з питань медичної евакуації від МОЗ Арман Качарян.

Подати заявку має особистий лікар. Проте можуть це зробити й самі пацієнти за посиланням. Тоді їх теж швидкими чи реанімаційним автобусом довезуть до потрібної точки, аби звести до нуля усі ризики для поранених.

Пізніше їх прийматиме реанімаційне відділення неподалік польського Жешува. Це хаб, що є частинкою величезного процесу, який побудований для підтримки українських пацієнтів, які їдуть на лікування за кордон.

— Після приїзду наших пацієнтів ми маємо оцінити їхній стан. Вони лишаються тут на ніч, відпочивають, а наші лікарі проводять обстеження, аби переконатися, що пацієнти готові до подальшого перельоту. Знімаємо стару пов’язку, оброблюємо рани та готуємо їх до стерильної нової пов’язки, — розповідає керівник МЕДЕВАК Хаб Ясьонка Адам Шишка.

Далі транспортування відбувається на спеціальному медичному літаку. Один з них — це Боїнг 737 700. Це був звичайний пасажирський літак зі скандинавських авіаліній. Проте через війну в Україні його перебудували під медичний літак і тепер щотижня перевозять у ньому як сидячих пацієнтів, так і тих, хто в положенні лежачи та потребує підтримки. За українців тут вболіває певно кожен член екіпажу, навіть пілоти.

Мені дуже приємно бути частиною цього проекту. Взагалі ми звичайні цивільні пілоти та зазвичай виконуємо комерційні рейси. Тому коли випадають такі польоти як сьогодні, я щасливий допомогти Україні, — ділиться один з пілотів.

Цього разу на борту 19 пацієнтів, семеро з них лежачі. Та попри те, що кінцевий пункт Норвегія, дорогою літак робить ще кілька зупинок у Німеччині та Данії.

Після приземлення всі роз’їжджаються по лікарнях за профілем. Їх чекають обстеження та довготривалий курс лікування. Та спершу, говорять лікарі, боротимуться з інфекціями та грибками у пацієнтів, бо це ледь не в кожного трапляється.

Деякі бійці діляться, що найбільше у пораненні дратує жалість від людей навколо. Читай про це в інтерв’ю з кавалером золотого хреста про справжню війну, поранення і зміни у ставленні суспільства.

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