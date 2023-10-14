Ексклюзиви

Польоти незламних бійців! Який вигляд має довгий шлях медичної евакуації українських героїв на лікування

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 14 Жовтня 2023, 08:00

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