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“Дуже сильно дратує жалість!” Інтерв’ю з кавалером золотого хреста про справжню війну, поранення і зміни у ставленні суспільства

Єгор Ромахло, журналіст програми Факти ICTV 26 Вересня 2023, 19:00
Богдан Шаніков

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“Дуже сильно дратує жалість!” Інтерв’ю з кавалером золотого хреста про справжню війну, поранення і зміни у ставленні суспільства
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